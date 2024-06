Mindössze egyetlen egy vereséggel az eredménysorában hozta össze a címvédést a Belo Bt. csapata, mely az utolsó játéknapon nem bízta a véletlenre a bajnoki cím sorsát. A LisaEsther Rendezvényház így a tavasz folyamán hiába vágott vissza a Belo Bt-nek az őszi vereségért, végül a SZLAMB elleni 2–2-es döntetlen jelentette a mérleg nyelvét. A bajnokság gólkirálya Ferenczi Márk lett 54 találattal, a SZLAMB csapatából, a legkevesebb gólt pedig a Belo Bt. hálóőre, az a Czebei Ádám kapta, akit a héten választottak meg az ország legnépszerűbb 30 esztendő alatti testnevelőtanárának.

– Először is szeretnék gratulálni az egész csapatnak, illetve külön kiemelném Belovics Pétert és Szován Jánost, akik minden szempontból sokat tettek azért, hogy idén is sikeresek lehessünk – fogalmazott Márton Csaba Dávid, a Belo Bt. játékosa – a keretünk szinte semmit sem változott az előző évben bajnokságot nyerő csapatéhoz képest, így a címvédés reményében, bizakodva vágtunk neki a szezonnak. Az ősz folyamán sorra vettük az akadályokat, és féltávhoz érve hibátlanul vezettük a tabellát. A bajnokság második fele viszont már nem volt ennyire zökkenőmentes. Több ellenfelünk is lemondta a soron következő mérkőzést, így játék nélkül, 3–0-ás gólkülönbséggel kaptuk meg a pontokat. A veretlenségünket elvesztettük, így végig szoros és nyílt maradt a bajnoki cím sorsa, de a hajrában nem hibáztunk, így összejött a címvédés. Köszönet a szervezőknek a lebonyolításért, illetve minden csapatnak és játékosnak a részvételért. Jövőre újra nekivágunk a pontvadászatnak, a szemünk előtt lebeg a triplázás lehetősége.

A bajnok Belo Bt. csapatnévsora: Belovics Péter, Sipos Attila, Czebei Ádám, Dervalits Soma, Farkas Tamás, Belovics Dominik, Házi Ádám, Grabarics Máté, Szován János, Márton Csaba Dávid, Balog Alex, Tóth Tamás, Szántó Bence.

Cefre–SZLAMB 3–7

Gólszerzők: Rofrics 2, Hortobágyi, ill. Ágoston B. 4, Máté, Czucz, Ferenczi.

Sportszerű mérkőzésen a pontosabb játékot produkáló SZLAMB magabiztos győzelmet aratott. A gólfelelős Ferenczi ezúttal egy találatot tett hozzá a gólkirályi címéhez.