Elbúcsúzott a szezontól a kaposvári vízilabda-család. A fergeteges hangulatú évzáró pikniken ugyanis kicsik és nagyok együtt ünnepelték a mögöttük hagyott idényt, mely bővelkedett a sikerekben.

– A szülők már régóta célozgattak arra, hogy elevenítsük fel a régi hagyományokat és tartsunk egy év végi összejövetelt – mondta a piknikkel kapcsolatban Radics Gyula, a Kaposvári Vízilabda Klub elnöke. – Ebben mindenki partner volt, többen sokat segítettek a megvalósításban is, nekik ezúton is köszönöm! Több cégtől és a szülőktől is kaptunk felajánlásokat, ez is a vízilabda-közösség összetartását jelzi. Jó évet zárhattunk, de egy idény sikerességét mindig az jelzi a legjobban, amikor sok gyereket tudunk leigazolni. Természetesen maga az eredmény is fontos, de az még annál is fontosabb, hogy sok gyermek csatlakozzon a klubhoz, akik egy kiváló közösségbe kerülve, jó és szép dolgokat tanulva edzhetnek.

Fotó: ANDRASSY Zoltan

Az évzárón a klub köszöntötte azokat, akik sokat tettek az egyesületért az elmúlt évben. Kétségkívül a legnagyobb tapsot a nyugdíjba vonuló edző, Nagy Péter kapta, aki 1999-től, alapító tagként került a klubhoz, s máig több száz gyermeket tanított úszni és ismertette meg velük a vízilabda fortélyait.

– Biztos, hogy visszahúz majd a szívem – mondta Nagy Péter. – A mérkőzéseket már csak kíváncsiságból is látogatni fogom, illetve a csapatokat is szállítom majd hétvégente, amíg nem találnak állandó sofőrt. Tudtam, hogy eljön ez a pillanat, de, most, hogy szembesültem vele, sok minden lejátszódott bennem. Az biztos, rettenetesen fog hiányozni, mert az edzés, ami számomra szent dolog, ez határozta meg a mindennapjaimat.

Alapítóként kezdte

Nagy Péter a kezdetek kezdetén a gyerekektől a felnőtt korosztályig edzette a csapatokat, ahogy fogalmazott, viszonylag tudatlanul, hiszen előtte „csak” úszóedzőként dolgozott több helyen is, köztük a BVSC-nél is.

– Sokat készültem az elején egy-egy edzésre, mivel egy kicsit ismeretlen volt számomra a vízlabda – tette hozzá a visszavonuló edző. – Az ember számára, bármit is csináljon, az ambíció a lényeg. Emiatt is van az, hogy sokan a hobbijukhoz sokkal jobban értenek, mint a szakmájukhoz.

– A sport lényege nem csak az eredmény, hanem az is, hogy megtanít nyerni és veszíteni – vallja Nagy Péter, aki több első osztályú játékost is nevelt pályafutása során. – Ez manapság különösen fontos a gyerekek számára. Emellett az is szükséges, hogy megszerettessük a fiatalokkal a mozgást, hogy adjunk támaszt azzal az életüknek, hogy sportolnak, hiszen ezáltal megtanulják, hogy az eredményért dolgozni kell, a vízilabdában pedig ez különösen igaz.

Az évzáró piknikről természetesen a vízilabda mérkőzések sem maradhattak távol. A klub játékosai vegyes csapatokat alakítva vívtak egymással remek hangulatú meccseket.