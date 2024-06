A pályákon megállás pattogott a labda, a meccsekbe nem csak az akadémia növendékei, hanem az edzők és még a szülők is bekapcsolódtak. A labdák csupán akkor kaptak némi pihenőt, amikor a bográcsokból áradó kitűnő illatok az asztalokhoz csábították a játékosokat, akiknek szezonja a mögöttünk hagyott idényben felemásra sikerült.

– Szakmailag sajnos a nagyobb korosztályoknál vannak problémák, ami azzal is összecseng, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség átalakította az utánpótlásrendszert – mondta Szigeti Imre. – Tehetségközpont lettünk, ami nagy kihívás elé állít minket. Nem egyszerű együtt dolgozni és megfelelő minőséget meríteni az alattunk lévő körzetközpontokból. Nemcsak számunkra, számunkra is nehéz elengedni a fiatal gyerekeket, mivel, ha kivesszük a legjobbakat bármelyik korosztályból, azt megsínyli a csapat minősége. Azt a terhet évek óta cipeljük, hogy a jelenlegi U17-es korosztályunkban nagyon minimális a létszán. Alulról töltjük fel ezt a csapatot, szerencsére vannak olyan tehetségek, akik megállják a helyüket az idősebbek között, viszont számukra még a kettős terhelés gondot okoz.

Szigeti Imre hozzátette: sokat dolgoznak azon, hogy minél több fiatal futballozzon a Bene Akadémián, ennek érdekében ovifoci foglalkozásokat is tartanak a város több óvodájában.

– A legkisebb korosztálytól, alulról építkezünk – tette hozzá az akadémia vezetője. – Ez egy hosszú út, aminek az eredménye csak az évek múlva mutatkozik meg.