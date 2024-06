Ismét megmozgatta a régió jobbára utánpótláskorú úszóit a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE, amely ebben az idényben már harmadik alkalommal várta a sportolókat a minden igényt kielégítő Csik Ferenc Versenyuszodába.

– Az úszóverseny-sorozatunk célja, hogy versenyzési lehetőséget biztosítson a legkisebbek számára a nyári időszak előtt, amikor is indulnak az országos bajnokságok – mondta Kovács Zsófia, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE sajtóreferense. – Az indulók között voltak olyanok, akik már teljesítették a szintidőt a korosztályuk nagy bajnokságaira, számukra egy remek felkészülést biztosítottunk, hiszen itt még elvégezhették az utolsó simításokat. Az edzők is megfigyelhették, hogy kell-e valamin javítani annak érdekében, hogy egy hónap múlva csúcsformába kerüljön a sportolójuk. Azok számára viszont, akiknek nem rendelkeznek szintidővel, vagy nagyon fiatalok a nyáron megritkulnak a versenyek, így nekik emiatt volt jó ez az időpont, ami miatt több pozitív visszajelzést is kaptunk. Talán emiatt is érkeztek sokan a versenyükre, ugyanis több mint kétszáz sportoló nevezett, 21 egyesületből. A régióban szinte csak Kaposváron vannak nagyobb versenyek, aminek a híre már Szlovákiába is eljutott, így az indulók között ezúttal is volt szlovák csapat. Ez az infrastruktúrának köszönhető, a Csik Ferenc Versenyuszoda minden verseny számára remek helyszínt biztosít.