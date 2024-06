– A diploma után másik egyetemre ment, így új csapathoz is szerződött, nem volt nehéz ez a váltás?

– Elég könnyen ment a váltás, hiszen a környezet szinte ugyanaz volt, mert a Long Island University brooklyni campusára mentem, s konkrétan csak egy utcával költöztem lejjebb. Ez mindenképp pozitív volt, mert már ismertem a környéket, ahogy az egyetem csapatánál az edzőket és a játékosokat is.

– Milyen a mesterképzés az egyetemen?

– A Business Administration-t, azaz a nemzetközi kereskedelmet kezdtem el mesterszakon. Erről volt egy elképzelésem, hogy milyen nehézségű és pontosan olyan. Van egy szabály, hogy csak bizonyos mennyiségű órát lehet felvenni, tehát nem érzem úgy, hogy túlterhelem magam. Mivel mesterképzés, ezért nincsenek annyian, kis létszámúak ezek a képzések, úgyhogy ismerjük a tanárokat, osztálytársakat, így elég családias környezet tud kialakulni, ami pozitív, mert a tanárok is jobban tudnak foglalkozni egy-egy diákkal.

– Most már vége a szezonnak és a vizsgaidőszaknak is, jelenleg itthon van, mikor jött haza Kaposvárra?

– Most viszonylag korán haza tudtam jönni, pontosabban május elején, mert úgy alakultak az óráim és a vizsgáim is. Éppen hazaértem a húgom végzős ballagására és ráadásul meglepetés volt, ő nem is tudott róla. Jelenleg Kaposváron vagyok a szüleimmel, de néha lemegyek Pécsre edzeni a Rátgéber Akadémiára. Amiért nagyon hálás vagyok az akadémiának, hogy ezt lehetővé teszi és élhetek ezzel a lehetőséggel, hogy nyáron tudok ott edzeni Gyenizse Áronnal. Mióta itthon vagyok sokat edzettem, találkoztam a barátaimmal – ami így év közben sajnos elmarad –, sok családi programot is szervezünk. Csinálom a nyári iskolát online a kreditek miatt, alapvetően nem vagyunk nagy létszámmal év közben sem, így ez nyáron még kevésbé népszerű. Most két órát vettem fel, az egyiken egyedül vagyok, a másikon viszont már ketten.

– Egy korábbi beszélgetésünk alkalmával, december környékén említette, hogy sérült. Mi történt?

– Tavaly nyáron szerepeltem az U23-as 3x3-as válogatottal a Nemzetek Ligáján, annak az utolsó fordulója augusztus elején volt, másnap pedig már utaztam is vissza Amerikába. Ott megint edzettem és szerintem egy kicsit túlzásba estem. Október fele kezdődött, amikor egyik napról a másikra elkezdett fájni a lábam, de úgy voltam vele, hogy úgyis elmúlik majd, meg akkor volt az, hogy három hétig beteg voltam, szerintem soha életemben nem voltam még ennyi ideig beteg. Ezután fél évig nem tudtak rájönni, hogy pontosan mi a diagnózis a lábammal, gyanakodtak törésre is, járócsizmát kellett viselnem hat hétig. A hat hét után levették és ugyanúgy fájt a lábam, New York szinte minden kórházában megfordultam, voltam röntgenen, MRI-n, ultrahangon is. Aztán február végén, március elején jött egy használható diagnózis, hogy ez egy idegi alapú gyulladás a lábfejemben, utána el is kezdtük kezelni, mostanra pedig lekopogom, minden jó vele, de hát ez egy hosszú és nehéz folyamat volt.