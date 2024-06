A tehetséges balátlövő jelenleg a junior válogatottal készül az Európa-bajnokságra, így van lehetősége összecsiszolódni leendő csapattársaival, és Sótonyi László vezetőedzővel. A 18 éves balátlövő az NB I/B-s bajnokságban 162 gólig jutott, de bemutatkozott a kékek három mérkőzésén is az NB I-ben.

„Nagyon szimpatikus számomra a NEKA, mert fiatalon tapasztalatot szerezhetek a felnőtt élvonalban. A csapattársaim nagy részével együtt dolgozunk a junior válogatottban is, illetve vannak, akikkel korábban egy csapatban játszottunk. Sótonyi Lászlóval január óta dolgozunk együtt a válogatottban, örülök, hogy a klubban is tőle tanulhatok majd. Bízom benne, hogy rengeteget fogok fejlődni és fiatal korunk ellenére be tudjuk bizonyítani, hogy helyünk van az NB I-ben” – nyilatkozta Gazsó Péter.

Ahogy azt a PICK Szeged honlapja is kiemeli, Szilágyi Benjámin korábban már hasonló konstrukcióban játszott egy évig Balatonbogláron, majd élvonalbeli rutint szerezve idén nemcsak a bajnokságban, de a Bajnonok Ligájában is szerepelt a szegediek színeiben. Az akadémiák közötti jó együttműködés jegyében most újabb fiatal szerezhet fontos játékperceket az első osztályban.

Mint ismert, a HSA NEKA annak ellenére játszhat jövőre is az élvonalban, hogy a 2023/24-es szezon végén kiesett, ám licenszproblémák miatt a másodosztályból (NB I./B) csak a Győri ETO-UNI FKC jutott fel, így a Magyar Kézilabda Szövetség illetékesei a szabályzatnak megfelelően a bogláriakat kérték fel az előző szezon "legjobb" kiesőjeként.

Játékosmozgás

Érkezők: - .

Kölcsönbe érkezők: Gazsó Péter (irányító, OTP Bank-Pick Szeged).

Távozók: Deményi Xavér (kapus, Balatonfüredi KSE), Krakovszki Zsolt (jobbszélső, HSG Wetzlar), Sztraka Dániel (irányító, Mol Tatabánya).