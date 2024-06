– Amikor télen Kaposvárra érkezett, azt mondta szeretné lerakni az alapokat. A lelátóról nézve ez sikerült, hogy érzi ezt a kispadról?

– Úgy érzem, sikerült, egy jó szezont zártunk – mondta Székely Tibor, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Kiemelném, ez legfőképp a játékosoknak köszönhető, akik éhesek voltak a munkára, minden újdonságot hamar magukba szívtak, gyorsan tanultak. Amikor a télen egyeztettem Prukner Lászlóval (a Kaposvári Rákóczi elnöke - a szerk.) vázoltam neki az elképzeléseimet, de azt nem gondoltam, hogy a játékosok ezeket ilyen gyorsan elsajátítják. Ez azonban messze nem jelenti azt, hogy kész a csapat, ugyanis többször kerültünk hullámvölgybe. Összességében viszont örülök annak, hogy lehetőséget kaptam a Rákóczinál, büszke vagyok a srácokra, akik pedig az elmúlt idényre lehetnek büszkék.

– Kiemelendő, hogy a magasabban jegyzett, a tabellán a Rákóczi előtt álló csapatok ellen tavasszal rendre jó játékot mutattak. A Dunaföldvárt kiütötték, Nagykanizsáról tíz emberrel is elhozták a három pontot, Iváncsán pedig csak centiken múlt, a győzelem, hiszen a 94. percben elhibáztak egy büntetőt.

– Azon csapatok ellen, melyek bátran felvállalták a támadófocit, magasan letámadtak nagy területet hagytak maguk mögött, jól ment a játék. Voltak azonban olyan csapatok, melyek visszaálltak, nem hagytak olyan területeket, amiket ki tudtunk volna használni. Ez természetes, hiszen mindenki készül a másikra és eredménykényszerben van, emiatt eleve úgy futballoztak, hogy visszaálltak a tizenhatosra. Volt két olyan meccsünk, mikor emberelőnyös helyzetbe kerültünk, látszott, hogy nehezen találjuk ennek a játékszituációnak a megoldását. Ezt gyakorolnunk kell a jövőben. Azok a csapatok ellen, melyek visszaállnak és egy ötös, vagy hatos, az Érd például kilences láncba, húsz méterre a kaputól, nehéz passzsávokat találni, hiába mozgatod a játékot. Ha leosztjuk, akkor négy-hat méterre mindig jut egy új játékos, ezt pedig megszenvedtük. A rangadókon viszont az ellenfél is dominálni és nyerni akart, ez jobban feküdt nekünk, jobb játékot is tudtunk nyújtani.