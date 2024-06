Egy technikai vezető a klub motorja, hiszen sokat dolgozik azért, hogy a játékosok rendben kifuthassanak a pályára egy mérkőzésnapon. Takács Róbert a pályafutása során az első-, a másod- és a harmadosztályban is eredményesen segítette és a mai napig is segíti a Rákóczit. A pályafutása még 2007-ben kezdődött, ekkor ült első ízben a kispadon még a Pusztai László irányította a Rákóczi második csapatának technikai vezetőjeként. Ezt pedig az évek során több száz bajnoki, Magyar Kupa és Ligakupa mérkőzés követte, olyan neves edzők mellett, mint Prukner László, Sisa Tibor, Waltner Róbert, Artner Tamás vagy Selymes Tibor.

Kiváló kapcsolatokkal rendelkezik

Takács Róbert a futballban révén kiváló kapcsolatokra tett szert, remek viszonyt ápol a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetőivel, a magyar labdarúgás kiemelkedő alakjaival, klubvezetőkkel, lehetővé téve ezzel azt, hogy a felkészülés során a zöld-fehérek mindig kiváló ellenfelek ellen léphessenek pályára. Az elkötelezettsége tette lehetővé, hogy a csapat mindig jól szervezett és felkészült legyen a mérkőzésekre.

Takács Róbert tudja, mi a helyes irány

Fotó: Lang Róbert

– Számos edzőmérkőzést, török- és horvátországi edzőtábort szerveztem már a Rákóczi számára neves, külföldi csapatok ellen, a legnagyobb büszkeséggel viszont az tölt el, hogy a régi Népstadionban is játszottunk, harmincezer néző előtt, az akkori bajnok Fradi ellen – mondta Takács Róbert. – Abban az öltözőben voltunk, melyben korábban számos külföldi világsztár is megfordult. Emellett első ízben a Groupama Arénában is felemelő volt meccset játszani, szinte beleborzongtam. Ilyenkor mindig a családomra gondolok, hiszen szeretném, hogy ők is velem legyenek ezekben a csodálatos pillanatokban.

Takács Róbert kiváló logisztikai szakember, aki a csapat minden utazását és szállását gondosan megtervezi és szervezi. Akár hazai, akár idegenbeli mérkőzésről van szó, biztosítja, hogy a zöld-fehérek időben és a legjobb körülmények között érjenek a helyszínre. Az utazások zavartalanságát, a szállások kényelmét és a játékosok igényeinek kielégítését mind ő koordinálja, ami nagyban hozzájárul a Rákóczi FC sikeréhez. A technikai vezetői szerep magában foglalja a csapat mindennapi működésének szervezését is. Takács Róbert feladatai közé tartozik a mérkőzések előkészítése, a felszerelések beszerzése, valamint a játékosok és edzők közötti kommunikáció biztosítása. Minden részletre odafigyel, hogy a Rákóczi zökkenőmentesen működjön és a játékosok teljes mértékben a felkészülésre és a meccsre koncentrálhassanak.