Vincent Lacombe maradt a vezetőedző, azonban a liberó, Rády Boglárka, valamint a szélső ütő, Godó Panna kivételével mindenki elhagyta a fedélzetet. A tíz távozó mellett, immáron négy érkezője van a KNRC-nek. A feladó, Kotormán Réka Békéscsabáról tette át székhelyét Kaposvárra, a liberó, Nagy-Hegyesi Réka Szegedről érkezett, míg a center, Bettina Yli-Sissala a finn Pölkky Kuusamo gárdáját hagyta el a somogyi együttes kedvéért. A minap Szenyéri Gréta érkezését is bejelentette a klubvezetés, a center Balatonfüredtől szerződött a magyar ezüstérmeshez.

A 25 esztendős, nemzetközi tapasztalattal is rendelkező játékos az aláírását követően így nyilatkozott: – Nagyon tetszik az, ahogy felvázolták nekem a jövőbeli terveket. Többször játszottam már a Kaposvár ellen, láttam és érzékeltem, hogy Vincent miként kommunikál és mennyire motiválja a lányokat. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat tudok majd mellette tanulni – Szerényi Gréta azt is kiemelte, hogy döntésében fontos szerepet játszott a nemzetközi porond. – A Magyar Kupában és az Extraligában elért eredményeknek hála a nemzetközi porondon is játszunk majd, ami természetesen egy hatalmas lehetőség nekem és az egész csapatnak, hogy nemzetközi szinten is megmérethessük magunkat. Szeretnék fejlődni mind fizikálisan, mind pedig mentálisan is, és azt hiszem Kaposváron minden adott ehhez.

Fotó: KOVATS DOMONKOS

A rutinos center Nyíregyházán kezdte pályafutását, majd 18 évesen előbb az UTE, majd az MTK és a Jászberény csapatánál is megfordult. Az elmúlt négy szezonban a Balatonfüred csapatát erősítette. A szurkolók a 13-as mezben láthatják majd Grétát a pályán.

Vincent Lacombe szerint sokat fog számítani Gréta tapasztalta a jövő évi csapatban: – Van már bőven tapasztalata a bajnokságban, és most még ütőképesebb játékossá akar válni. Nagy szerepe lesz a csapat blokkmunkájának vezetésében, így nem lesz egyszerű dolga, de láttam az alapszakaszban, hogy milyen minőséget képes hozni az akkori csapatában. Most itt a lehetősége bebizonyítani, hogy egy kiemelkedő játékosa az Extraligának.