Fotó: Lang Róbert

Szorosabbra kell fűzni a kapcsolatot az edzők és a játékosok között

– Sok minden jól működik az akadémiákon, de azokra a dolgokra is rámutatok, amik nem és itt elsősorban nem feltétlenül a strukturális dolgokra gondolok – folytatta Rábai Dávid. – Azt a kérdést, hogy miért van ennyi akadémia már sokan feltették. Inkább arra koncentráltam, hogy érzik magukat a gyerekek, milyen jövőképpel, társadalmi háttérrel rendelkeznek. Fontos lenne az edző-játékos kapcsolatot még szorosabbá fűzni, mivel mind a két oldalon vannak távolságok. A játékosok többnyire csak szakmai kérdésekkel keresik meg edzőiket, azonban magánéletiekkel nem igazán, pedig pubertás korban a párkapcsolati, iskolai témák is lényegesek. Arról is van a könyvben statisztika, hogy hány játékosok mutatkozik be az NB I.-ben. Kitérek a fiatalszabályra is, ami anyagi támogatás fejében lehetőséget ad a kluboknak arra, hogy fiatalokat szerepeltessenek. A konklúzió talán az, hogy kevés magyar játékosok száma az élvonalbeli csapatokban, a Paksot kivéve. Véleményem szerint sok külföldi játékost ki lehetne cserélni magyar tehetségekre, amivel talán anyagilag is jobban járnának a klubok. Ha már profi körülmények között készülnek, fejlődnek, nyolc-kilenc éves koruk óta a magyar játékosok, akkor érdemes lenne minél előbb beléptetni őket a felnőtt futballba. Van több csapat is az első osztályban, amelyik próbálkozik ezzel, de a közvélemény összességében hiányolja a magyar fiatalokat.