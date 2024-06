– A franciáknak, a spanyoloknak és a házigazda németeknek van leginkább esélyük az Európa-bajnoki címre – kezdte Papp Zoltán, a Nagyatád mestere. – A végső párharcba még egy kis nemzet, Horvátország is beleszólhat, akiknek egyébként nagyon szorítok. Arról ne feledkezzünk meg, hogy hosszú és fárasztó volt a szezon, s az Európa-bajnokság is hosszú lesz, egy hónapon át tart. A legvégén majd az adott pillanatnyi forma fog dönteni. S hogy mit várok a magyaroktól? Én már azt nagy fegyverténynek tartanám, ha be tudnánk jutni a nyolcaddöntőbe.

Pintér Gergőnél és Horváth Péternél is a franciák a favoritok

– Bár nem a franciáknak szorítok, mégis őket tartom a legnagyobb favoritnak; nekik van a legnagyobb esélyük az Eb-cím elhódítására – mondta Pintér Gergő, a Kadarkút télen kinevezett új trénere. – Ami a magyarokat illeti, ebből a csoportból másodikként tovább jut(hat)unk; szerintem a skótoknál és a svájciaknál erősebbek vagyunk, vagyis egyértelműen a nyolcaddöntőbe várom a Marco Rossi vezette válogatottunkat.

– Nálam a franciák a nagy favoritok, de az Eb-címvédő olaszok és a házigazda németek is esélyesek a végső győzelemre – mondta Horváth Péter, a Nagybajom játékosedzője. – Úgy érzem, a szombat délutáni németországi bemutatkozó meccsünkön nem kapunk ki a svájciaktól, és sikerül tovább jutnunk a csoportunkból.