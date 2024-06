Kispályás labdarúgás 1 órája

Továbbra sem dőlt el a bajnoki cím sorsa - eredmények, tabella

A Focivilág Kupa (Kaposvári városi kispályás labdarúgó-bajnokság) mögöttünk hagyott játéknapjain a Kórház csapata két meccset abszolvált, egyiket pótlólag. A Két Testvér Pizzéria csapata hat pontot zsebelt be, miközben a Cefre is magabiztosan győzött. Két fordulóval a bajnokság vége előtt továbbra is a Belo Bt. vezet a LisaEsther Rendezvényház előtt két ponttal.

Fotó: Muzslay Péter

Liberi–Kórház 5–4

Gólszerzők: Nemes 2, Palkovics, Orbán, Hosszú, ill. Verebély 3, Varga.

Az első félidőt uralta a Liberi, hármat rúgott nulla ellenében, de lehetett volna nagyobb is a különbség. A második játékrészben megrázta magát a Kórház és szívós játékának köszönhetően utolérte ellenfelét. De az utolsó gólt ennek ellenére a Liberi vitte be. Két ellentétes félidőt látva, talán igazságosabb lett volna egy döntetlen. Két Testvér Pizzéria–Gépész Kadétok 5–2

Gólszerzők: Bunovácz 3, Nagy A., Téglás, ill. Schneider 2.

Játékban kiegyenlített első félidőben a Kadétok az utolsó percben szerzett két góllal hozták döntetlenre a játékrészt. A folytatásban a helyzeteit jobban kihasználó Két Testvér Pizzéria csapata, mely magabiztosan szerezte meg a három pontot. Völgye All Stars–Cefre 1–6

Gólszerzők: öngól, ill. Hortobágyi B. 2, Rofrics, Ölbei, Sznopek, öngól.

Hamar vezetést szerzett a Cefre, amit rövid időn belül megfejelt még eggyel, ez elvette a fiatalok kedvét és lelkesedését, így nem volt kétséges a mérkőzés kimenetele. Ezúttal nem tudta felvenni a versenyt ellenfelével a Völgye. Kórház–Pobjednik 4–5

Gólszerzők: Jovánczai 2, Verebély 2, ill. Balogh B. 2, Ruha 2, Szabó.

A mérkőzés első felében kétgólós előnyt szerzett a Pobjednik csapata, ekkor úgy nézett ki, simán begyűjtik a pontokat. Azonban a Kórház csapata felébredt az altatásból és a második félidő elejére kiegyenlítette az állást. Mindkét csapat a győzelemért harcolt, ezt a szerencsésebb csapatnak sikerült kivívnia. Belo BT–Rotonda 3–0

SZLAMB–Anonim 3–0

LisaEsther Rendezvényház–Pobjednik 3–0

LisaEsther Rendezvényház–Somogy Sportja 3–0

Két Testvér Pizzéria–Völgye All Stars 3–0 Öt korábbi, vagy éppen jelenlegi mérkőzés is elmaradt, ezek mostantól a tabellán is megjelennek 3–0-ás végeredményekkel. Játék nékül kaptak pontokat azok az együttesek, melyek játékra készek voltak, de ellenfelük nem állt ki. 1. Belo BT. 22 21 0 1 165:30 63

2. LisaEsther Rendezvényház 22 20 1 1 164:39 61

3. SZLAMB 22 18 1 3 150:46 55

4. Liberi 22 14 1 7 69:46 43

5. Pobjednik 22 13 1 8 61:51 40

6. Rotonda FC 22 12 2 8 67:79 38

7. Cefre FC 22 11 4 7 87:64 37

8. Két Testvér Pizzéria 22 8 0 14 60:117 24

9. Somogy Sportja 22 6 2 14 62:110 20

10. Gépész Kadétok 23 6 1 16 68:134 19

11. Völgye All Stars 22 5 1 16 49:88 16

12. Kórház 22 3 0 19 49:118 9

13. Anonim 23 0 0 23 16:147 0

