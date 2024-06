A magyar minifutball-válogatott a szombati Lengyelország elleni 3-1-es sikert követően vasárnap Törökország ellen folytatta a szereplését a Szarajevóban zajló Európa-bajnokságon. Trencsényi János csapata végül 2-0-s győzelmet aratott.

A tegnapi Lengyelország elleni sikert követően érthetően jó hangulat volt egész nap a válogatottnál. A szövetségi kapitány, Trencsényi János ezúttal sem változtatott a menetrenden, a délelőtti edzés után a találkozó előtt még a szállodában tartott taktikai értekezletet a játékosoknak, majd a csapat busszal ment át az Európa-bajnokság központi helyszínére, a Mirza Delibasic Sportcsarnokba.

Fotó: Vaszko Viktor



Az öltöző elfoglalása után jöhetett az átöltözés, majd az ilyenkor szokásos mérkőzés előtti bemelegítés. Az már a játékoskijáróban

látszott, hogy a játékosok nem becsülték le az ellenfelet, mindenki százszázalékosan a találkozóra fókuszált. Az első percek tapogatózó játékot hoztak, a magyar válogatott próbálta minél többet birtokolni a labdát, a törökök erőszakosan, olykor durván

játszottak. Trencsényi János csapata ennek ellenére próbálta türelmesen felépítenie a támadásokat, olykor a kapuból Bohony is besegített. Törökország csak az eredmény tartására törekedett, ez jól is ment, egészen a 9. percig: ekkor Barabás harcolt ki egy szabadrúgást, amit Csoszánszki kíméletlenül kihasznált (1-0). A törökök a kapott gól után feljebb léptek, de sokat ekkor sem mertek kockáztatni, tanultak a Románia elleni hibákból. Negyedóra játék után Kész így is betalálhatott volna, de a török kapus hatalmas bravúrral védte a közeli próbálkozást. Nem sokkal később meg is sérült Albayrak, akit hosszasan ápoltak a pályán, de tudta folytatni a játékot. A folytatásban is maradt a türelemjáték, a legfontosabb a három pont megszerzése volt. A félidő hajrájában a játékvezetők néztek el egy teljesen egyértelmű szabálytalanságot Laczkó ellen jó helyzetben, de legalább nem sérült meg a magyar támadó. Közben a lelátón a magyar szurkolók is mindent megtettek, kellett is a bíztatás a csapatnak. Újabb

gól már nem esett az első félidőben, így 1-0-s magyar vezetéssel mentek a csapatok a szünetre.