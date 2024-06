Ahogy arról már korábban írtunk, a NEKA irányítója, Bató Lili az MTK Budapesthez igazolt, ám most újabb kézilabdázó teszi át székhelyét a fővárosba Balatonboglárról. A bal- és jobbátlövőként is bevethető Lapos Laura is az MTK-hoz szerződött, ő is ott lesz már a július közepén startoló alapozáson.

Lapos az elmúlt évben a NEKA csapatában játszott, a bajnokság végén a házi góllövőlistán a nyolcadik helyen zárt 40 találattal. Előtte a több játéklehetőség és a tapasztalatszerzés miatt megjárta az NBI/B-s Kispest NKK együttesét is. A 2002-es születésű átlövő az utánpótláskorú évei alatt pedig Siófokon pallérozódott.

– Siófokon kezdtem a pályafutásomat, ott nevelkedtem, de viszont az utolsó évben átkerültem Kispestre a több játéklehetőség reményében, utána átigazoltam Balatonboglárra a NEKÁ-ra és most itt vagyok az MTK-nál – mondta Lapos Laura a klub bemutatkozó videójában. – Mindenképpen az NB I-ben szerettem volna folytatni a karrierem, nagyon jókat hallottam az MTK-ról és pár ismerősöm a csapattársam lesz itt jövőre, tőlük is csak jókat hallottam.

– Amit leginkább az erősségemnek tartok az az, hogy mind bal- és jobbátlövőként is tudok játszani, valamint a védekezésemet mondanám – fogalmazott a 22 éves játékos. – Mindenképpen szeretnék fejlődni, a tapasztaltabb csapattársaimtól majd tanulni és támadásban, illetve védekezésben is még szeretnék fejlődni.