Varasdról juthat a nyolc közé a magyar férfi kézilabda-válogatott a jövő évi világbajnokságon. A legutóbbi két vb-n egyaránt sikerült a negyeddöntőbe jutás Chema Rodríguez csapatának, ehhez először ezúttal a Hollandia, Észak-Macedónia, Guinea hármas ellen kellene maximális pontot gyűjteni, majd a középdöntőben jöhet várhatóan a francia, osztrák, katari trió. Az olimpiai és Eb-címvédő Franciaország a papírforma szerint kérdés nélkül továbbjut majd erről az ágról, de a mieink is jó esélyekkel indulnak az egyenes kieséses szakasz elérésére. Ehhez két olyan csapatot is le kell győzniük, amely az elmúlt világversenyeken meglepetésre felülmúlta őket. Hollandiának a 2022-es Eb-n, Ausztriának a 2024-es Eb-n elszenvedett vereségért vághatnak vissza félig-meddig hazai pályán.

– Talán most több szerencsénk volt a sorsolással, mint a korábbi alkalmakkor, vannak a mienknél erősebb csoportok is, de természetesen a célunk, hogy a sajátunkat megoldjuk és minél több ponttal továbbjussunk – értékelt a vb-sorsolás után Chema Rodríguez, a magyar férfiválogatott szövetségi kapitánya. – Észak-Macedónia ellen kezdünk, az egy-az-egyeket jól játszó, hét a hat ellen is ütőképes csapat, kemény ellenfél lehet. Guineát nem ismerjük, nyilván ellenük is a győzelem a cél. Hollandiával a 2022-es hazai Európa-bajnokságon elszenvedett fájó vereség óta nem találkoztunk, itt az ideje, hogy megmutassuk ellenük a tudásunkat. A lehetséges középdöntő csoportunkkal egyelőre kár foglalkozni, de az biztos, hogy Franciaország kiemelkedik belőle. Nagyon örülök, hogy Varasdon játszhatunk, remélem, minél több magyar szurkoló előtt.

A csoportok első három-három helyezettje jut a középdöntőbe.

A magyar válogatott csoportmérkőzései: Január 15.: Magyarország–Észak-Macedónia, január 17.: Magyarország–Guinea, január 19.: Magyarország–Hollandia.

A C-D-ág mérkőzésnapjai a II. középdöntő-csoportban (Varasd): január 21., 23., 25. A II. középdöntő-csoport továbbjutóinak (2 csapat) negyeddöntője (Zágráb): január 28. Elődöntők: január 30. – Zágráb, január 31. – Oslo. Döntő, bronzmérkőzés (Oslo): február 2.