– Több szimpatikus ajánlatot is kaptam és közben folyamatosan egyeztettem a menedzsereimmel, mi lenne nekem a legjobb – mondta Zaj Klára. – Volt szó egy külföldi lehetőségről is, ám ez sajnos nem jött össze. Aztán végül a váci csapatra esett a választásom, mert számomra mindig is szimpatikus együttes volt, hiszen fiatal tehetségek és kiváló szakemberek alkotják a közösséget. Jövőre nagyjából új kerettel vágunk neki a szezonnak, úgy gondolom, fiatal, szimpatikus, akaratos társulatnak lehetek majd a tagja. A pályafutásom szempontjából előrelépés lesz az új szerződés, ráadásul úgy éreztem, környezetváltozásra és új kihívásokra van szükségem. A következő szezonban is szeretnék sokat tanulni, fejlődni és mindent megtenni azért, hogy minél több játéklehetőséghez juthassak.

– Hét csodálatos évet töltöttem a NEKA-n – tette hozzá a 20 éves kapus. – Nagyon sokat köszönhetek Vártok Ákosnak, de rajta kívül több kiváló edzővel dolgozhattam együtt, akiktől szintén sokat tanultam. Örömmel emlékszem majd vissza az akadémiára töltött esztendőkre, hiszen itt kezdődött el a pályafutásom és életre szóló barátságokat kötöttem.

A váciaknál csapattársa lesz Wald Kírának, aki szintén Herbert Gábor együttesénél kezdi meg az előttünk álló idényt. Vácon folytatja Juhász Gréta is, aki Kisvárdáról érkezik, s 2016 és 2021 között a Nemzeti Kézilabda Akadémia növendéke volt.