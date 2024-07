A NB I/B rajtjáig többször is pályára lép az együttes.

– Az előszezonban mindig kemény ellenfelek ellen szeretek játszani, megpróbálom a számunkra a legerősebb együtteseket kiválasztani, még akkor is, ha emiatt, ebben az időszakban, kevesebb meccset nyerünk. – Tavaly is részt vettünk egy prágai tornán, ahol olyan egyletekkel is találkoztunk, melyek meghatározóak a Bajnokok Ligájában. Óriási élmény volt a játékosaink számára, hogy Vipers vagy éppen a Thüringer ellen léphettek pályára. Ezúttal is komoly csapatokkal mérkőzünk meg a szlovák tornán, a házigazda Michalovce megnyerte hazája bajnokságát, sőt nemzetközi kupadöntőt is játszott, a Lublin pedig a lengyel pontvadászatban végzett az első helyen. De megmérkőzünk az NB I-es Vasassal és Szombathellyel, valamint a csoportrivális Érddel és a Szigetszentmiklóssal is.

Menetrend

Meccsnaptár: 08. 07. 17 óra NEKA–Vasas SC; 08. 09. 14.30 óra NEKA–Érd; 08. 14-től 18-ig Michalovce (Szlovákia) edzőtábor és felkészülési torna: 08. 16. 10.30 óra Gorodnichanka Grodno (fehérorosz)–NEKA; 18 óra MŠK Michalovce (szlovák)–NEKA; 08. 17. 18 óra, NEKA– MKS Lublin (lengyel); 08. 18. 9.45 óra: NEKA–Lokomotiva Zagreb (horvát); 08. 22. 15 óra Szigetszentmiklósi NKSE–NEKA; 08. 30. 15 óra NEKA–SZKKA.

Ami a célokat illeti: – Sokat és tudatosan kell dolgoznunk ahhoz, hogy megfelelő ütemben fejlődjenek a fiataljaink, de ebben a szezonban az lesz a fő cél, hogy felzárkóztassuk, felépítsük a gyerekeket, s rövidtávon, de természetesen nem azonnal, az élvonalbeli tagságról tudjunk beszélni.

Válogatott edzőtábor és nemzetközi torna Bogláron

A magyar férfi ifjúsági kézilabda-válogatott néhány napos gyöngyösi edzőtábor után ezen a héten Balatonbogláron, a NEKA-n készül az augusztusi montenegrói Európa-bajnokságra. Gulyás István szövetségi edző együttese a közös munka mellett csütörtöktől szombatig egy nemzetközi – Négy Nemzet – tornán lép pályára Balatonbogláron, ahol Izland, Irán és Szlovénia ifjúsági válogatottjai lesznek az ellenfelek. A keretben két NEKA-játékost találni, Sikler Kristóf és Zakor Zalán személyében. A férfi ifjúsági válogatott hétfőn költözött be a NEKA lakófalu vadonatúj szállásépületébe, ahol minden a sportolók kényelmét szolgálja.