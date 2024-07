A TRIVIUM Jótékony Hendikep futás júliusi futamát augusztus elsején, csütörtökön, 17.30 órai kezdettel tartják a Kinizsi lakótelepen található futókörön.

– A futókör érdekessége, hogy egy kör 800 méter, tehát 6 kör és még 200 m lesz a táv – tájékoztatott Péter Attila, szervető. – Gyere most Te is a Kinizsi lakótelepre! Ne mondj csütörtök5! Azt szeretnénk, ha egyre növekedne azoknak a száma, akik egészségük érdekében a futást, gyaloglást választják a sportok közül. És tudatosan, hétről-hétre rendszeresen mozognának! Remélem, hogy a TRIVIUM Jótékony Hendikep is segít ebben!

A TRIVIUM Jótékony Hendikep is része az "Egészséges Kaposvár 2030" szabadidősport kínálatnak.

A versenykiírás, a rajtlista és az eredmények itt érhetők el: https://www.rokauzok.hu/hendikep