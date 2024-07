– Tavalyhoz hasonlóan idén is lemondtak az előrelépés lehetőségéről.

– Idén nyáron is visszamondtuk az NB III.-as osztályozót. A klub vezetése döntött úgy, hogy a következő idényt is a Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban töltjük – mondta Papp Zoltán, a Nagyatád FC mestere.

– Mikor kezdték meg a nyári felkészülést?

– Július első napján álltunk újra munkába. Heti négy edzés szerepel a játékosok programjában, amihez még heti egy vagy két felkészülési mérkőzés párosul.

– Hány edzőmecset játszottak?

– Dombóváron mutatkoztuk be, ahol 1–0-ra kikaptunk. Most szerdán este a horvát megyei bajnokságban érdekelt NK Granicar Durdevac csapatát fogadtuk hazai pályán, a végeredmény pedig 2–2 lett. Ezen a hétvégén az NK Plitveica Selnikkel találkozunk, majd a jövő hét közepén egy másik horvát csapattal, az NK Mladost Molve együttese ellen játsszunk.

– Mennyire változott meg a csapat összetétele?

– Az előző szezonban szerepelt keretből csak ketten távoztak. A 38. életévében járó Vukan Nikolics végleg befejezi az aktív labdarúgó-pályafutását – szeretnénk neki méltóképpen megköszönni a Nagyatádon eltöltött hosszú éveket –, a kapusunk, Marko Paunovics pedig visszatér hazájába, Horvátországba.

– Az új játékosok?

– Eddig négy új igazolásról tudok beszámolni. Somogyi Pál kapust Békéscsabáról, Marko Jerkovics középpályást a szomszédos Horvátországból, Kovács Krisztián csatárt pedig Csurgóról igazoltuk. Csikós Ádám csatár visszatért hozzánk Nagyatádra, aki ősszel a horvát NK Mladost Molve csapatában játszott kölcsönjátékosként.

– Augusztus első hétvégére a labdarúgásról szól majd minden Nagyatádon.

– Szombaton 16.30 órakor az előző szezonban még NB II.-es BFC-Siófok csapatát fogadjuk a Magyar Kupa országos táblájának az első körében. Másnap pedig Vukan Nikolics lesz a főszereplő: a 16 órakor kezdődő magyar öregfiúk válogatott elleni gálamérkőzésen búcsúzik majd el Nagyatádtól.



– Az előző bajnoki szezonban hatalmas fölénnyel nyertek: 13 ponttal előzték meg a második Nagybajomot, s egy híját 20-al a harmadik Kadarkútot.

– Most is hasonló céljaink vannak. Egy sikeres Magyar Kupa-rajt mindenesetre sokat lendíthet a társaságon.