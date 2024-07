A Szentlőrinc és a Kozármisleny után a harmadik ligás Paks második csapatának otthonában lépett pályára a szintén a harmadosztályra hangoló Kaposvári Rákóczi FC, amely az NB III. Dél-Nyugati csoportjának tavaszi idényében csak a tolnaiaktól szenvedett vereséget. A somogyiak kezdője ezúttal sem változott, csupán a kapuban, hiszen Pakson – ahol negyven fok körül mozgott a hőmérséklet a mérkőzés elején – Mikler Dániel nevével kezdődött az összeállítás. A nagy hőség rányomta a találkozóra a bélyegét, sok hibával játszottak a felek, ami a meleg mellett a felkészülés intenzitásából adódó fáradtság számlájára is írható. A mérkőzés elejét bár jobban kezdték a paksiak, több ígéretes lehetőséget is kidolgoztak, ami nem is csoda, hiszen a meccs első periódusában Hahn János személyében egy NB I.-es gólkirállyal rohamoztak. Ennek ellenére a Rákóczi szerezte meg a vezetést a félidő derekán az éppen Pakson nevelkedő Zoltán Rafael találatával (0–1). A támadó ezt követően nem sokkal megsérült egy ütközésben, akárcsak percekkel azelőtt Füredi Szabolcs, majd a szünet előtt Heil Máté is lábához kapott, így Székely Tibornak, a Rákóczi vezetőedzőjének három kényszerű cserét is végre kellet hajtania. Az utolsó előtt a kaposváriak megduplázták az előnyüket, még úgy is, hogy csak tízen voltak a pályán: egy nagyszerű összejáték után Babinszky Bence talált a kapuba (0–2).

A második játékrészre a paksiak teljes sort cseréltek, így újra frissebben mozogtak, a kaposváriakon viszont egyre jobban érződött a fáradtság, ráadásul az utolsó közel félórára megfogyatkoztak, amelyet Paks II Földi Dominik átlövés után kihasznált és szépített (1–2), beállítva ezzel a végeredményt.

Paksi FC II.–Kaposvári Rákóczi FC 1–2 (0–2)

Paks, 80 néző.

Paksi FC II., I félidő: Borsos – Babos B., Ádám D., Debreceni Á., Szabó A., Répási, Horváth K., Lapu, Galambos, Hahn, Tóth K., Marosi. II. félidő: Bakodi – Pupp, Szekszárdi, Eger, Köllő, Májik, Máté Cs., Győrfi, Földi, Gyurkits, Palóka. Vezetőedző: Kindl István.

Kaposvári Rákóczi FC: Mikler D. (Horváth F., a szünetben) – Heil (N. Mazzonetto, a 38. percben), Füredi (Kis-Fónai, a 22. percben), Hadaró – Görög (Pressing, a 60. percben), Horváth B. (Balázs B., a 60. percben), Balla (Szabó M., az 50. percben), Szederkényi (Pintér M., a 60. percben), Pusztai – Zoltán R. (N. Mazzonetto, a 32. percben), Babinszky (Mayer M., a 60. percben). Vezetőedző: Székely Tibor.

Gólszerzők: Földi (a 82. percben), illetve Zoltán R. (a 23. percben), Babinszky (a 37. percben).