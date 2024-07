– Nagyon tetszett Vincent edző szemlélete, a klub által leírt ambíciók és persze az, hogy érmekért és a CEV Kupáért is küzdhetünk a szezon során – folytatta a cseh feladó. – A Kaposvár Aréna gyönyörűen fest és úgy hallottam, a szurkolók is szuper hangulatot szoktak teremteni, így már alig várom, hogy hamarosan találkozhassak velük az Arénában. Minőséget és profizmust várok a csapattól, és közös célunk lesz, hogy érmeket, sikereket érjünk el a következő szezonban is. Nagyon várom már, hogy megismerjem a magyar kultúrát, hogy milyen az élet Magyarországon.

Modern feladó

–Kveta egy igazi modern feladó, rendkívül ügyes kezekkel. Lesz időnk együtt dolgozni a taktikán és javítani a vezetői képességein, hogy egy igazán nagy meglepetés lehessen az Extraligában – mondta Vincent Lacombe, a KNRC vezetőedzője.