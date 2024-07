A poznani maraton kajak-kenu Európa-bajnokságra népes magyar csapat utazott, ugyanis összesen 34 versenyző kvalifikálta magát a felnőtt, U23 és ifjúsági korosztály számára rendezett kontinensviadalra. Válogatottunk ezúttal is kitett magáért, hiszen 5 arany-, 4 ezüst- és 9 bronzéremmel, a házigazda lenyelek mögött az éremtáblázat második helyén zárt.

Fotó: Magyar Kajak-Kenu Szövetség

– Az első napokban kifelé pattantak a labdáink, főleg a női ifik mezőnyben, ahol korában Szerafin Zsófia elkényeztette a válogatottat az eredményeivel – mondta a kaposvári Faludy András, aki a magyar vezetőjeként vett részt az Európa-bajnokságon. – Ebben az évben egy hetedik helyet értünk el, hiszen az esélyesként induló Reisz Janka a rövid körön és másnap a hosszún is hibázott, előbb a stégnek, majd a fordulóbójának ment neki és borult bele a vízbe. A felnőtt női mezőnyben rendkívül erős párost indítottak a spanyolok, akik nagy versenyben megverték a Kiszli Vanda, Czéllai-Vörös Zsófia párosunkat, ami meglepetésként ért bennünket. Ezek az érmek hiányoznak, hiszen az összetettben egy arannyal megelőztek bennünket a házigazda lengyelek. Ettől azonban nem vagyok csalódott, ugyanis rengeteg energiát fektettek abba, hogy jó Európa-bajnokságot rendezzenek.

Az utolsó napra megérkezett a vihar

A remek szervezésbe csak az időjárás rondított bele, a zárónapra ugyanis megérkezett a vihar, amely úgy felkorbácsolta a vizet, hogy több hajó is elsüllyedt, így menteni kellett a versenyzőket, de szerencsére az összes magyar egység célba ért.

– Az időjárás az utolsó nap megviccelte a mezőnyt, 70 km/h-ás szél fújt, így egy túlélőversennyé alakult át a program

– tette hozzá Faludy András. – A vihar érkezéséről előre szóltak, azonban reggel hétkor még sima víz és bőven húsz fok feletti hőmérséklet fogadott bennünket a pályán, így nem is gondoltuk, hogy így megváltoznak majd az időjárási körülmények. Az első futam során viszont már olyan szél lett, hogy több egység is elsüllyedt, mivel nem tudták kipumpálni a hajóból a vizet. Többen fel is adták a versenyt, melyet csak lassan evezve lehetett végigcsinálni, hiszen ellenkező esetben a hullámok becsaptak a hajóba.