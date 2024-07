Több próbajátékossal a kezdőben lépett pályára Szentlőrincen a Rákóczi, amely igyekezett azzal a labdabirtoklása alapuló játékkal előrukkolni, amellyel az előző idényben is sikereket ért el. Bár ez még helyenként akadozott, főleg a találkozó elején viszont az első félidő derekára egyre jobb képet mutatott, érkeztek a kaposvári helyzetek, sőt a gól is, miután Zoltán Rafaelt buktatták a büntetőterületen belül. A tizenegyest a csapat gólfelelőse, Babinszky Bence biztos lábbal értékesítette (0–1).

A Szentlőrinc a második félidőre teljes sort cserélt. Babinszky Bence az új kapust, Héninger Bendegúzt gyorsan felavatta, hiszen két perc elteltével Zoltán Rafael remekül löbbölte be számára a labdát a védelem mögé, a támadó pedig könnyeden emelte át azt a kapujából kilépő hálóőrön (0–2). Kereken egy órányi játékot követően Székely Tibor is elkezdte felforgatni csapatát, így a Bene Akadémia egyik ígéretes tehetsége, Szabó Milán is lehetőséget kapott, aki a kaposváriak egyik jó opciója lehet a kötelező fiatalszabály betartására.

Az egykori kaposvári sikeredző, Waltner Róbert irányította Szentlőrinc a találkozó utolsó percében egy büntetőből bár szépített, azonban a mutatott játék alapján a Rákóczi megérdemelten nyerte meg az első előkészületi találkozóját a magasabb osztályban érdekelt baranyaiak ellen.

Ami a próbázókat illeti, a kaposváriaknál a saját nevelésű, NB I.-es múlttal felvértezett, legutóbb Pécsett futballozó Hadaró Valentin is pályára lépett, s igen meggyőző teljesítményt nyújtott, akárcsak a gólpasszokat jegyző Zoltán Rafael, s a védelem sokat dolgozó Füredi Szabolcs és Görög Gergő.

Hazai pályán folytatják

A kaposváriak a következő felkészülési mérkőzésüket szombaton 10.30 órától vívják a Rákóczi Stadionban a másodosztályú HR-Rent Kozármisleny ellen.