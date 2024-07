Balla Kevin és Takács Róbert

Fotó: Lang Róbert

A gyors, kapu előtt igen veszélyes Zoltán Rafael a Kecel FC-ben kezdett futballozni, azonban igen hamar Paksra került, ahol már 16 évesen profi szerződést kapott, s a tolnaiak NB III.-as csapatában is bemutatkozott. A 2021/2022-es idényben egyre több szerepet kapott a harmadosztályban, majd a következő idénytől már alapembernek számított. A húszéves támadó, aki eddig 13 gólt szerzett felnőttpályafutása során, a legutóbbi fél szezont a Kecskemét II. csapatában töltötte.

– Jól érzem magam Kaposváron, tetszenek a körülmények és a stadion is – mondta Zoltán Rafael. – A célom, hogy minél jobb teljesítménnyel segítsem a klubot. Az edzőmérkőzések jól sikerültek, gólpasszokat adtam, gólokat szereztem, de ehhez kellett a csapat jó teljesítménye is. Véleményem szerint, remek a közösség, ezt az eredmények is igazolják. Babinszky Bencével megtaláltam az összhangot, úgy gondolom, a párosunk veszélyes lehet az ellenfelekre.