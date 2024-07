Ebben az évben csupán egy lehetőségük nyílt arra a maraton szakág legjobbjainak, hogy kijussanak a legnagyobb világversenyekre, így mindenki igyekezett kirobbanó formában rajthoz állni. Ez különösen igaz volt a felnőtt női mezőnyre, melynek rajtlistáján csak világbajnokok neveit olvashattuk, így ebből is leszűrhetjük, hogy a magyar maratoni kajak a világ elitjéhez tartozik, s a magyar bajnokságot ugyanolyan nehéz megnyerni, mint egy világversenyt.

A Kaposvári Vízügyi SC ifjúsági világ- és Európa-bajnoka, Szerafin Zsófia, aki ebben az évben már az U23-sok között versenyez két számban is rajthoz állt Győrben. A rövid (3,4 kilométeres) körön az ötödik helyen végzett, alig lemaradva a sportág koronázatlan királynőjétől, a végül aranyérmet szerző Kiszli Vandától.

– Sajnos lázas betegen álltam rajthoz, azonban az ötödik hellyel elégedett vagyok

– mondta Szerafin Zsófia, aki számára az igazi áttörés a 26 kilométeres szám hozhatta volna meg, azonban nem a tervek szerint alakult a futam.

– Alig kaptam levegőt, a pulzusom nagyon magas volt, így sajnos fel kellett adnom a versenyt – mondta szomorúan a kaposvári tehetség, aki hozzátette: bár most nem sikerült, de jövőre újra világversenyen szeretne szerepelni.

– Zsófi a rövid körön a betegsége ellenére is jól szerepelt, hiszen megverte a tavalyi évben 1000 méteren világbajnoki címet szerző Nemes Rékát, illetve alig kapott ki az első helyen végző Kiszli Vandától – mondta Faludy András, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője. – Alapvetően robbanékony, azonban a rajtja nem sikerült jól, ebből is lehetett látni, hogy nincs a legjobb állapotban. Másnap, a 26 kilométeres távon borzasztóan rajtolt, emiatt végig zárkóznia kellett, majd a kilencedik kilométer körül kiállt, belázasodott, így fel kellett adnia.

Faludy András hozzátette: a folyatásban síkvízre készülnek, illetve Zsófi kapott egy meghívót egy spanyolországi maraton versenyre, amin szeretne rajthoz állni négyes hajóban.