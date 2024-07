A nagyatádi születésű játékos már igen fiatalon a kaposvári utánpótláshoz került, ahonnét Újpestre igazolt. 2022 telén érkezett vissza Kaposvárra a szintén NB III.-as Komáromtól, s abban a fél szezonban 16 mérkőzésen lépett pályára. Az elmúlt évad során kirobbanthatatlan volt a csapatból, negyven (!) mérkőzésen kezdett, s összesen 3580 percet töltött a pályán. A 22 esztendős bal oldali védő a támadásokból is kivette a részét, több gólpassz is fűződik a nevéhez, így nem is csoda, hogy felfigyelt rá egy magasabb osztályban szereplő BFC Siófok. Böndi Ádám tavaly nyáron igazolt a balatoniakhoz, beverekedte magát a csapatba, kilenc másodosztályú mérkőzésen lépett pályára, melyeken egy gólt szerzett, majd, amikor a legjobb formába került, egy edzésen keresztszalag-szakadást szenvedett. Azóta viszont hosszú idő telt el, s egyre közelebb áll ahhoz, hogy újra pályára léphessen.

– Jelenleg kilencven százalékos vagyok, és azon dolgozunk a klub rehabilitációs stábjával közösen, hogy a hiányzó tíz százalékot minél előbb pótoljuk, és végre pályára léphessek – mondta Böndi Ádám. – Elmondhatatlanul várom már azt a pillanatot, de sajnos pontos dátumot nem tudok mondani, azonban érzem, már nagyon közel vagyok hozzá. A célom, hogy a sérülés után visszatérjek abba az állapotba, amelyben az eligazolásomkor voltam, s így szeretnék újra a csapat meghatározó játékosa lenni.

– Egy fiatal, lendületes és céltudatos csapat állt össze Kaposváron, a társak hamar befogadtak – tette hozzá Böndi Ádám. – Az osztályváltás után, Siófokon, sikerült kiharcolnom helyem egy másodosztályú csapat kezdőjében, amit a kemény munkának köszönhetek. Tudom, hogy visszatérve, Kaposváron is meg kell majd küzdenem a kezdőbe kerülésért, hiszen jó csapat alakult ki. Úgy vélem, hogy az egészséges versenyhelyzet kedvező számomra, és ebben még többet tudok fejlődni én is, és a társaim is. Mielőtt végleg eldőlt, hogy újra a Rákóczinál folytatom a pályafutásom beszéltem az edzővel, Székely Tiborral. Nagyon szimpatikus volt, amit felvázolt, emellett a személyisége is sokat tett hozzá ahhoz, hogy könnyen hozzam meg azt a döntést, hogy haza igazolok.