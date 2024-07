Fotó: Kaposvári VK

– Emelt fővel jöhettek ki a fiúk a tengerből, tulajdonképpen mindenki gratulált a csapatnak is a jó teljesítményért – tette hozzá id. Berta József. – A torna szakmailag is nagyon jól sikerült, mert minden mérkőzés szolgálta a fejlődésünket, minden szempontból. Egész évben mondtam a srácoknak, hogy jó egységet alkotnak, minden posztra van játékos és szorgalmasak is, aminek előbb utóbb ki kell jönnie a bajnokságokban. Ez Máltán sikerült, megmutatták, hogy tudnak fegyelmezetten vízilabdázni és csapatot alkotni. Az, hogy most egy nüanszon múlott a kupagyőzelem talán nem is baj, mert így a kudarcot is megtanultuk kezelni. Az utazásuk utolsó két napja a csapatépítő szórakozásokról szólt: hajókirándulás, strandolás, városnézés szolgálta a csapat fejlődését.

Kaposváriak csoportmérkőzései:

Kaposvári VK– Sirens (málta) 14–7 (2–3, 5–3, 3–0, 4–1)

Kaposvári gólszerzők: Balikó 3, Héra 3, Parádi 2, Märcz 2, Majnik 2, Bognár, Kufár.

Kaposvári VK–San Giljan (máltai) 3–8 (0–3, 0–1, 1–1, 2–3)

Kaposvári gólszerzők: Majnik, Kántor, Parádi.

Kaposvári VK–Polbe Nou WP (spanyol) 8–7 (2–0, 2–3, 1–3, 3–1)

Kaposvári gólszerzők: Majnik 2, Bognár, Kántor, Parádi, Balikó, Héra, Märcz.

Helyosztó mérkőzés:

Kaposvári VK–San Gilján 14–6 (3–1, 4–2, 3–1, 4–2)

Kaposvári gólszerzők: Märcz 4, Parádi 3, Héra 3, Kántor, Majnik, Bognár.

Döntő:

Kaposvári VK–Poble Nou WP 7–7, ötméteresekkel: 10–11 (2–2, 1–2, 2–1, 2–2, 3–4)

Kaposvári gólszerzők: Parádi 4, Kántor 2, Märcz 2, Majnik, Héra.

Fotó: Kaposvári VK