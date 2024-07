Balázs – aki idén nyáron államvizsgázott Budapesten a Testnevelési Egyetemen röplabda szakedzői szakon – két fonton is érdekelt volt: a TF csapatában a nőknél ő volt az edző, a férfiaknál pedig játszott.

– A hölgyeknél előbb a spanyol Granadát, utána pedig a norvégokat vertük egyaránt 3–1 arányban, így már eldőlt, hogy a nyolc között folytathatjuk – mondta Fenyő Balázs. – Az utolsó, harmadik csoportmérkőzésünkön alulmaradtuk a későbbi harmadik románoktól 3–0-ra, akárcsak a legjobb négy közé jutásért az ezüstérmes Zágrábtól. Így az 5–8. helyekért játszhattunk, ahol előbb kikaptunk a Kölntől szintén 3–0-ra, a hetedik helyért játszott találkozón viszont legyőztük a cseheket 3–1-re.

– A férfiaknál a zágrábi csapat ellen kezdtünk, akiket nagy csatában 3–2-re győztünk le – folytatta Fenyő Balázs. – Utána viszont kikaptunk előbb a Portótól, majd a románoktól egyaránt 3–0-ra, így sajnos csak a 9–12. helyekért csatázhattunk tovább. Ott viszont mindenkit vertünk. Előbb a norvégokat 3–0-ra, majd a debreceni egyetem csapatát 3–1-re. A Zágrábbal kezdtük a miskolci mérkőzés-sorozatot, s a horvátok ellen zártuk is: a változatosság kedvéért most is öt szettes meccsen diadalmaskodtunk.

A miskolci egyetemei és főiskolai röplabda Európa-bajnokságon 15 női és 12 férfi csapatot szólítottak pályára.