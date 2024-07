Az elmúlt évekhez hasonlóan a Tolna vármegyei Fadd-Domboriban rendezték meg a Vidék Bajnokságot, melyen vármegyénk kajak-kenusai is rajthoz álltak. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola – melybe betagozódott a Kaposvári Vízügyi SC több korosztálya – először szerepeltetett versenyzőket ebben a sportágban, így számukra mindenképp különleges volt a verseny.

– A versenyzőink az U13-as korosztályig bezárólag igazoltak át a sportiskolához – mondta Faludy András, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője. – Pár versenyzőt még nem sikerült átigazolni, azonban az országos bajnokságon már ők is a KASI színeiben indulnak majd. A Vidék Bajnokságon először szerepeltünk így, az elején furcsa volt, főleg, mikor a versenyműsort néztem, hiszen kevés volt a KVSC-s versenyző, viszont úgy néz ki, hogy működik és sikeres lesz ez a bemutató projekt. Bízom benne, hogy más egyesületek számára is ki tudjuk taposni az utat ezzel a modellel, melynek lényege, hogy a sportiskola befejezése után a sportolóknak legyen felvevő egyesülete.

A Vidék Bajnokságra a Siófoki Kajak Egylet 21, a Siófoki Kajak-Kenu SE 19, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola nyolc, míg a Kaposvári Vízügyi SC öt sportolót nevezett, akik összesen hét éremmel térhettek haza Fadd-Domboriból.

– A versenyen teljes szélcsend uralkodott, ami ezúttal egy kicsi gondot is okozott, mivel a levegő nem hűtötte a versenyzőket a kánikulában, sokan arra panaszkodtak a beérkezés után, hogy a nyelvük szinte teljesen beleragadt a szájukba, annyira kiszáradtak a forróságban – folytatta a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Versenysport Bizottságának elnökeként is dolgozó Faludy András. – Volt kiemelkedő teljesítményt nyújtó versenyzőnk: Kohulák Máté egy arany- és egy ezüstéremmel tért haza, nem mostanában volt ilyen sikerünk az erős, nagy létszámú fiú mezőnyben. Skobrák István első éves ifistaként nyújtott jó teljesítményt. A Vidék Bajnokságra nem hoztuk formába a versenyzőket, mivel előtte a Magyar Kupára, illetve a válogató versenyekre igen, így egy erősebb munkából érkeztünk Fadd-Domboriba. Ennek ellenére mindenki remek időt ért el. A KASI színekben versenyző fiatalok is jól szerepeltek, Nagy Bogi harmadik, Bajzik Évi negyedik, Csíktusnádi-Kiss Elza kilencedik lett, óriási teljesítménnyel. Olyan versenyzőket is elvittünk a vidékbajnokságra, akik nem rendelkeznek nagy versenyrutinnal, hiszen ez egy olyan országos megméretés, melyen nincsenek ott a budapestiek, de mégis szerepel rajta a mezőny jelentős része, így tudunk viszonyítani, hogy kikhez kell felnőni az évek során. Császi András tizennegyedik lett 2000 méteren, ő egy nagyon jó képességű versenyző de rajta kívül többen is megmutatták, hogy van bennük kitartás és elszántság. Kiemelném Bajzik Annát, aki a 1000 méteren borult, de ezt követően 2000 méteren összeszedte magát.