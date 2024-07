A Magyar Kupa döntőjére a regionális akadémiák versenyéről kvalifikálhatták magukat az utánpótláskorú sportolók, így Sukorón már egy igen erős, válogatott mezőny állt rajthoz. Az előválogató ellenére is igen népes mezőny gyűlt össze, hiszen egyesület kereken nyolcvan tagszervezet 1044 sportolója ragadott evezőt.

– Szép eredményeket értünk el – kezdte Faludy András, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője. – Bajzik Évi hatodik lett egyesben, Kohulák Máté ezer egyesben az egyéni legjobb idejével lett hetedik. Párosban csak kevésen múlt számára a dobogó, ugyanis egy másodpercen belül ért be négy hajó is, Mátéék végül a hetediként zártak. A női négyesünk, három kaposvárival a nyolcadik helyen végzett. Azt sajnálom, hogy Kohulák Mátéék négyese nem tudott elindulni, mivel a vezérevezős pont a verseny előtt lett szalmonellás, pedig szép eredményt érhettek volna el. A felkészülés remekül sikerült, mindenki hozta azt teljesítményt, amit vártunk tőle. Kuzma Lujza nem jutott döntőbe, de legalább egyéni csúccsal esett ki, ez is jelzi, hogy jó úton haladunk.

– Kemény hétvége volt – folytatta a Magyar Kajak-Kenu Szövetség versenysport bizottságának elnökeként is dolgozó Faludy András. – Ez volt az első nagy verseny a Kovács Katalin Akadémia területén. Maximálisan elégedett voltam a környezettel, nagyon jó infrastruktúrával rendelkezik a pálya, aminek szépen megújult a környezete. Az időjárás is a kegyeibe fogadta a versenyzőket, hiszen nem volt szél.

Vármegyénk kajakosai a kupadöntő után még nem veszik ki a nyári szabadságukat, ugyanis jelenleg a vidék-, majd azt követően magyar bajnokságra készülnek.

Kaposvári Vízügyi SC eredményei

MK-2 női gyermek U10-U11, 2000 m: 10. Nagy Boglárka, Csíktusnádi Kiss Elza.

MK-1 női gyermek U12, 2000 m: 31. Tóth Leonóra.

K-1 férfi kölyök U14, 1000 m: 7. Kohulák Máté.

MK-4 férfi gyermek U11, 2000 m: 13. Burucz Bence (SKE), Csizmadi Dániel (SKE), Légrádi Zoárd, Horváth Dávid (Szekszárd).

MK-1 férfi kölyök U13, 2000 m: 38. Császi András.

MK-1 női gyermek U10, 2000 m: 6. Bajzik Éva.

MK-4 női gyermek U10-U11 2000 m: Bajzik Éva, Csíktusnádi Kiss Elza, Nagy Boglárka, Halmágyi Hanna (Baja).

MK-1 férfi gyermek U11, 2000 m: 15. Légrádi Zoárd.

K-2 férfi kölyök U13-U14 500 m: 7. Görbe Dávid (Szekszárd), Kohulák Máté.

K-4 női kölyök U13-U14, 500 m: 8. Strazsek Panna, Varga Boglárka, Furák Adrián (mindhárom Nagykanizsa), Kuzma Lujza.