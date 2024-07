Múlt héten, július 10-e és 13-a között rendezték a VIII. Országos Cápa Bajnokságot Szegeden. A versenyen három somogyi klub 19 versenyzője ugrott medencébe. A szegedi Tiszavirág Sportuszoda 50 méteres medencéjében 64 számban indultak a versenyzők. A bajnokságon a marcali NivoMed Egyesület 9, a kaposvári Adorján SE 4, a KASI pedig 6 versenyzővel képviselte a somogyi úszósportot. A bajnokságon éremszerzéssel a legeredményesebb az Asdorján SE versenyzője Tóth Medárd volt, aki 100 méteres férfi pillangó számban 01:12.59-es idővel a dobogó harmadik fokára állhatott.

Lábodi Laura az Adorján SE edzője elmondta – Nagyon elégedett vagyok Medárd teljesítményével. Ez volt az első versenye, ahol remekül teljesített. Összesen nyolc számba neveztük, abból hét számban a döntőbe is bekerült egyéni csúccsal. A 100 méteres pillangó szám vonatkozásában nem titkoltan bíztunk az éremben és ez össze is jött. A jövőben is nagy terveink vannak, hiszen Medárd rendkívül lelkes és remek eredményeket érhet el a következő években. – tette hozzá Lábodi Laura.

Az idei Cápa Úszó Országos Bajnokságon új kezdeményezésként először adták át a „Saját időhöz viszonyított legnagyobb javulás” különdíját – adta hírül a Magyar Úszó Szövetség a verseny kapcsán. Minden egyéni versenyszámban, olyan úszók érdemeltek ki, akik a nevezési idejükhöz képest a legnagyobb százalékos javulást érték el. A díjazást a kaposvári edző is remek ösztönzőnek tartja.

– A legkisebbek még nem tudnak olyan teljesítményt nyújtani, hiszen még a fejlődési szakaszban vannak – emelte ki Lábodi Laura. Hozzátette – az hogy a saját teljesítményük javulását díjazzák rendkívül ösztönző lehet a fiatal versenyzők számára. A motiváció nagyon fontos és ez hosszú távon jót is tesz az versenyzőknek és az úszósportnak egyaránt.