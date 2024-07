– Hogyan lett a röplabda rabja?

– Az az igazság, hogy gyermekkoromban meglehetősen sok sportágat kipróbáltam – kezdte a 18 éves válogatott Boldizsár Péter Andor. – Második osztályos voltam Kecskeméten, amikor Seremet Attila megtalált. Vagyis jó egy évtizede köteleztem el magam a röplabdasport mellett.

– Mikor mutatkozhatott be a korosztályos válogatottban?

– Három vagy négy éve: ott egyébként Tomanóczy Tibor volt a mesterem. Először az U17-es válogatottban szerepeltem, majd jött az U18, az U19, az U20, az U21 és az U22. A nagy válogatottban tavaly debütáltam. Korábban Koch Róbert is figyelt és hívott, de ifjabb Nagy Péternél léphettem először pályára hivatalos mérkőzésen.

– Tősgyökeres kecskeméti. Nem nehéz elszakadni a „hírös” várostól?

– Szerettem volna változtatni, s a legjobb választásnak a Fino Kaposvár tűnt.

– Más klubtól is kapott ajánlatot?

– Igen, sikerült más egyesületnek is felkelteni az érdeklődését.

– Mi a célja új kaposvári klubcsapatával?

– Azért választottam Kaposvárt, mert így megmutathatom magam a nemzetközi kupaporondon, egészen pontosan a Bajnokok Ligájában, amire Kecskeméten nem lett volna lehetőségem. Az osztrák bajnok Hypo Tirol Innsbruck csapatával találkozunk majd szeptemberben a BL-selejtezőjének első körében, s nagyon remélem, hogy mi várhatjuk majd a folytatást, mármint a Bajnokok Ligájában. A párharc vesztese ugyanis átkerül a második számú európai sorozatba, a CEV-Kupába. Amúgy három párharcot kell(ene) megnyerni a selejtező során, hogy a BL főtáblájára kerüljünk.

– És a hazai pontvadászatban?

– Egyértelmű a célunk: megvédeni a bajnoki címet és a Magyar Kupát.

– Az előző szezonban négyszer is összecsaptak: kétszer a bajnoki pontvadászatban, s ugyancsak kétszer a Magyar Kupában. A két bajnoki fellépés örökre emlékezetes marad.

– Az első mérkőzésen tavaly novemberben hazai pályán, Kecskeméten sikerült nyernünk négyjátszmás találkozón. A februári visszavágón aztán szócsatába keveredtem a helyi közönségkedvenc Baróti Árpáddal.

– De miért?

– Mindjárt a meccs elején sikerült blokkolnom, s kiszakadt belőlem az addig felgyülemlett feszültség. A meccs végén már semmi probléma nem volt köztünk: énbennem mindenesetre nem maradt harag, s úgy gondolom, hogy így van ezzel az időközben Kaposvártól elköszönt Baróti Árpád is, akit egyébként nagyon tisztelek és felnézek rá.

– Nem ismeretlen játékosok közé érkezik.

– A fiatalokat – így Laczó Dávidot, Eördögh Bálintot, valamint az augusztusban az Amerikai Egyesült Államokba költöző Zarka Ádámot és Tóth Gábort – ismerem, a Fino csapatkapitányával, Bögöly Gáborral pedig most a válogatott edzőtáborában vagyok együtt.

– Vagyis nem igazán lesz ideje nyaralni.

– Ez pontosan így igaz, de már volt időm hozzászokni.

– Mikor kezdődik majd a felkészülés Kaposváron?

– Augusztus 5-én, én viszont a válogatott programja miatt csak valamikor szeptember első napjaiban csatlakozom majd a többiekhez Bögöly Gáborral egyetemben. Mivel szeptember közepén már rajtolunk a Bajnokok Ligája selejtezőjében, így szeretnék már minél korábban bekapcsolódni a Fino felkészülésébe.