A Majosi SE elleni döntetlen (1–1) és a szerdán játszott érdi győzelem (1–4) után ezúttal vasárnap Felcsúton a Puskás Akadémia FC II. csapata ellen játszottak gól nélküli döntetlent.



Minden pályára lépett játékosom megtette a magáért, egy rossz szavam nem lehet rájuk

– mondta Mészáros József, akit nemrég neveztek ki a BFC-Siófok vezetőedzőjének. -A felcsútiak is jóval előrébb járnak a felkészülésben, mint mi, de ez a többi riválisunkra is igaz. Nem vagyunk még kellően összeszokva, s nem kevesen vannak, akik komoly fizikai hátránnyal bajlódnak. Messze vagyunk még attól a szinttől, amivel igazán elégedett lennék. Mindenesetre mi keményen és kitartóan dolgozunk továbbra is. Azon vagyunk minden erőnkkel, hogy minél jobban összekovácsolódjon a társaság, a hibáinkon pedig mindenképpen még dolgoznunk és javítanunk kell.

És hányadik fordulótól láthatjuk majd az igazi siófoki együttest?

– Úgy vágunk neki a bajnoki pontvadászatnak, hogy csak ne essünk ki a harmadik vonalból – folytatta Mészáros József. – Én azonban ennél kicsit többen bízom. Még mindig a sötétben tapogatózunk. El kell telnie ahhoz több fordulónak is, hogy tisztábbá váljon a kép.

Az NB III.-as bajnoki rajt július 28-án, vasárnap este 19 órakor lesz, amikor is az előző bajnoki szezon bronzérmese, az FC Nagykanizsa lép majd fel a Balaton-part fővárosában.

Előkészületi mérkőzésen:



Puskás Akadémia FC II. (Felcsút)–BFC-Siófok 0–0