– Szép eredménnyel zárt legutóbb a csapat. Hogyan értékeli az elmúlt időszakot?

– Erőn felül teljesítettünk a tavaszi szezonban, sokszor a szerencse is mellénk állt. Sikerült egységes csapatképet mutatni, és a végén ennek köszönhetjük, hogy bronzérmet szereztünk. Összességében nagyon elégedett vagyok a harmadik hellyel.



– Mit vár az új szezontól?

– Nincs kimondott dobogós célunk. Stabil, jó hangulatú csapategységet várok. Azt gondolom, hogy ha az első ötben végzünk, akkor továbbra is elégedett leszek. Azért látjuk, hogy a jó helyezéseket a több ezer fős települések szerzik meg, ha sikerül velük felvenni a versenyt, én már boldog leszek, de ha nem, akkor sem kell elkeserednünk.



– A játékoskeret jelentősen változott, ez mennyiben befolyásolta a csapat stílusát?

– Mindenképpen a támadó ­szekciót kellett megerősítenünk, ennek tudatában többnyire támadójátékosok érkeztek hozzánk. Összegezve azonban elmondhatom, hogy minden poszton versenyhelyzetet tudunk teremteni az ősz folyamán. Emellett ez a játékoskeret most alkalmas arra, hogy a posztokon bármikor tudjunk variálni.



– Hogyan halad a felkészülés?

– A felkészülést hétfőn kezdtük meg, heti három tréninggel. Két edzőmérkőzést játszunk a Kaposmérővel, az elsőt hétvégén 2–1-re megnyertük. Játszunk még a Böhönyével, majd a Kaposvári Rákóczi FC U19-es csapatával.



– Az érkezők játékával látszik már az összképen, hogy a támadó jellegű játék működik?

– Igen. Én azt gondolom, hogy ebben nagyot léptünk előre. Ez fontos, hiszen ez is volt a cél.



– Összegezve mivel jellemezné most a csapatfilozófiát?

– Mindenhol kiemelem, hogy fiatal, jó lendületű, edzeni akaró és társasági emberek alkotják ezt a csapatot. Én továbbra is azt szeretném előtérbe helyezni, hogy mindenképpen azért jöjjön hozzánk valaki futballozni és edzeni, mert kikapcsolódásnak és szórakozásnak tartja. Én abban hiszek, hogy ha ez működik és a játékos jól érzi magát, akkor ez működni fog, és az eredmények is jönnek. Most is az igazolt játékosok többsége 25 éven aluli, nagyon fiatalok, így ez különösen fontos.