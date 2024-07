Nem kellett túl sokat várni a házigazda kaposvári zöld-fehérek első találatára: bő 10 percnyi játék után Nicolo Mazzonetto gólra váltotta a Rákóczi elő formás akcióját. Neki tulajdonképpen csak annyi dolga maradt, hogy a hálóba továbbítsa a játékszert (1–0). A folytatásban aztán estek-keltek mindkét csapat játékosai a pályán, amit tudjunk be az előző napi hatalmas esőzésnek. Inkább a hazaiak kezdeményeztek, mégis nem sokkal az ivószünet után egy felívelésnél a felső léc mentette meg az egyenlítő góltól a kaposváriak kapuját. Az első játékrész krónikájához tartozik, hogy a horvátok egyik játékosának idő előtt fejeződött be a játék, miután sérülés miatt le kellett cserélni.

A második játékrészben is jobbára azt történt a pályán, amit a kaposváriak elképzeltek és szerettek volna. Az 57. percben Nagy Máté növelte tovább a hazai előnyt (2–0), majd a rendes játékidő lejárta előtt nem sokkal Görög Gergő állította be a végeredményt. A másik oldaltól érkezett az ívelés, Görög pedig kapásból kapura suhintotta a labdát (3–0). Kétségkívül látványos és védhetetlen gól volt, amely előtt – szó szerint – még a Kaposvári Rákóczi FC mestere, Székely Tibor is kalapot, pontosabban sültös sapkát emelt. Az utolsó (hazai) edzőmeccs után a szurkolók megtapsolták a Rákóczi játékosait. Mi tagadás, jó érzés volt hallani...

A hétvégén, vasárnap már élesben játszik a Rákóczi: az NB III. Dél-Nyugat csoportjának a nyitányán Tolna megyébe a Majos csapatához látogat majd el.