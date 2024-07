Hadaró Valentin Tabon kezdte pályafutását, majd egy felcsúti kitérő után került a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiára, ahol végigjárta a korosztályos csapatokat. A 2013/2014-es szezonban már az NB I.-ben is bemutatkozhatott, a következő idénytől már alapembernek számított. Először a másodosztályba kieső Kaposvárban tette le névjegyét, melyet ugyan egy időre elhagyott a Kisvárda kedvéért, de a kizárás után is visszatért, s a megyei egyből az NB I.-be jutott a somogyi zöld-fehér gárdával, s a neve az évek során kezdett összeforrni a Rákócziéval. Hadaró Valentin ugyanis összesen 198 tétmérkőzésen viselte a Rákóczi mezét, melyeken 19 gól szerzett. Ezeket a számokat pedig vasárnaptól tovább növelheti.

– Kaposváron megjártam a végleteket, a feljutásokat és a kieséseket – mondta Hadaró Valentin. – Mindig is az otthonomnak tekintettem a várost, hiszen 14 éves korom óta itt játszottam és jelenleg is Kaposvárhoz közel élek a családommal. Minden ide köt, így mindig is úgy gondoltam, a környéken szeretnék letelepedni, emiatt is tervezek hosszútávra a Rákóczinál, illetve a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémián is, hiszen elkezdtem utánpótlásedzőként is dolgozni.

Hadaró Valentin a Kaposvár NB II.-ből való kiesése után Kecskemétre igazolt. A KTE gárdájával is megismételte azt, amit a Rákóczival, azaz az NB II.-ből feljutottak az élvonalba, ahol végül óriási meglepetésre a második helyen végeztek. Hadaró Valentin az élvonalban nyolc meccsen lépett pályára az őszi félévben, majd a tavaszt kölcsönben, a PMFC együttesében töltötte. Egy évvel ezelőtt végleg a baranyaiak játékosa lett, s a legutóbbi idényben 18 meccsen lépett pályára a másodosztályban.

– Felemásra sikeredett az előző három szezonom – mondta Hadaró Valentin. – Kecskeméten nagyon sikeres másfél évet töltöttem, megszerettem a klubot, azóta is jó viszonyban maradtam többekkel a szakmai stábból, és természetesen több játékossal is baráti viszonyban vagyok. A pécsi történetet két részre bontanám: az első félévben, amikor kölcsönben szerepeltem a PMFC színeiben, nagyon sikeres idény volt, mint csapat szinten, mint egyénileg. Ezt bizonyítja az is, hogy tavaly nyáron kivásárolt a klub az elő szerződésemből. Hosszútávon terveztem Pécsen, szerettem ott lenni, amikor sikeresek voltunk nagyon jó volt Pécsen focistának lenni, szerintem az NB II.-ben a top háromban volt a nézőszám minden hazai meccsen. Ez is mutatja, hogy ott mennyire éhesek a szurkolok a jó eredményre. Sajnos, tavaly nyáron, az utolsó edzőmeccsen, az utolsó percben megsérültem és ez rányomta az egész szezonomra a bélyegét. Sajnálatos módon az egész csapatnak is hasonló volt az az éve és kiesés lett a vége. Ekkor megkeresett a Rákóczi vezetőedzője, az elnöke és a technikai vezetője is, hogy szeretnék, ha hazaigazolnék. Felvázoltak egy nagyon pozitív koncepciót és, ahogy már említettem, hosszútávon tervezek a klubnál így hamar megegyeztünk. Mindig is követtem a kaposvári futball történéseit, azután is, hogy eligazoltam. Amikor csak tehettem, a mérkőzéseket a helyszínen néztem, ha nem, akkor pedig online követtem a csapat szereplését, hiszen több jó barátom is játszott, játszik a csapatban, illetve a klubnál dolgozókkal, a stábtagokkal is nagyon szoros kapcsolatom alakult ki az itt töltött évek alatt.