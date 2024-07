A belső védő az Amerikai Egyesült Államokban töltötte utánpótlás éveit, majd hazaköltözött Kaposvárra, ahol előbb a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U19-es csapatában szerepelt. A 2021/2022-es szezontól kezdve vált alapemberré az első csapatban, melyben 92 tétmérkőzés során 15 alkalommal volt eredményes. A csupaszív játékos a Rákócziban töltött három idénye során a szurkolók egyik kedvencévé vált.

– Nagyon jól éreztem magam Kaposváron – mondta Harsányi Dániel. – Az ott töltött négy év alatt rengeteget tudtam fejlődni: a nulláról kezdtem, hiszen először csereként számítottak rám az U19-es csapatban, majd később kezdő lettem a felnőtt csapatban. Sok jó emlék köt a csapathoz, főleg a szurkolókhoz, akikkel mindig jó volt együtt ünnepelni egy-egy győztes meccs után. Szerencsére ebből több is volt az utóbbi időszakban, ezek közül kiemelném azt, amikor Nagykanizsán, tíz emberrel tudtunk győzni, illetve azt, amikor hat gólt rúgtunk a Gárdonynak. Szerettem Kaposváron játszani, jól éreztem magam, de a futballban mindig változnak a dolgok és végre eljött az az idő, amikor kipróbálhatok magam egy osztállyal feljebb. Tatabányán is remek a közösség, bízom benne, hogy itt is sok játéklehetőséghez jutok és rengeteget tudok majd fejlődni, s feljebb tudok majd lépni.