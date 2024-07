A kick-box hét szakága közül négy mutatkozhatott be Mickolcon. A pointfighting szabályrendszerben Bozók Szabolcsnak sikerült súlycsoportját megnyernie, a kick-lightosoknál pedig a fiatal kora ellenére már többszörös világbajnok Száraz Gergő diadalmaskodott. Érdekesség, hogy ezúttal a ringben több arany született, mint a tatamin. A full-contactosok küzdelmeiben Petrovics Péter, illetve a korábban a tatamin világ- és Európa-bajnoki címet is nyert Kovács Laura Fanni lett első. A K1-esek mezőnyében Rehák Márk három győzelmet követően állhatott fel a dobogó legfelső fokára, a nőknél pedig Gera Zorka nyakába akasztottak aranyérmet.

Kifejezetten jól szervezett és roppant hangulatos versenyt sikerült megrendezni, amiben a Magyar Kick-box Szakszövetségnek is jelentős része volt, hiszen ők biztosították a tatamikat, a ringeket, a bírók nagy részét és a segítők zömét. A helyszínre sem lehet panasz, hiszen egy vadonatúj teniszcsarnokban bonyolították le a versenyt, és a nagy melegben a csarnokbeli légkondicionálás rendkívül sokat számított – dicsérte a körülményeket Galambos Péter, az MKBSZ elnöke.

"A küzdelmek szakmailag változó színvonalat hoztak, hiszen volt olyan súlycsoport, ahol a felnőtt világranglista első három helyezettje itt volt, ugyanakkor akadtak gyengébb kategóriák is. De tudomásul kell venni, hogy ez egy ilyen verseny. Az eredményeket tekintve örömteli, hogy a magyarok jeleskedtek, és jó érzés, Európa itt megjelent egyetemista kick-boxosainak a jelentős részét a mieink tették ki. Ez azt mutatja, hogy sportolóink fontosnak tartják, hogy egyéb területeken is képezzék magukat, és gondolnak a későbbi életükre. Meggyőződésem, hogy ez jó az egyénnek is, de jó az egész hazai kick-boxnak is. Egyúttal köszönetemet szeretném kifejezni az egyetemeknek és főiskoláknak, hogy támogatták, támogatják a náluk tanuló kick-boxos fiatalokat" – nyilatkozta Galambos Péter.

A viadalon az éremtáblázaton Magyarország végzett az élen, megelőzve Horvátországot és Törökországot.

Európai Egyetemi Játékok, Miskolc, kick-box, a magyar érmesek:

Pointfighting:

Férfiak: 63 kg: 1. Bozók Szabolcs, 2. Száraz Gergő; 74 kg: 1. Maruscsák László; 84 kg: 2. Szmolek Emánuel; +84 kg: 3. Bondár Dávid és Bálint Zoltán.

Nők: 55 kg: 2. Karácsondi Réka; +65 kg: 3. Török Dóra.