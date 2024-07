Az 50 éves sportoló három aranyérmet és négy ezüstérmet szerzett a nemzetközi megmérettetésen. 100 méter hát, 50 méter hát és a 4-szer 50 méteres gyorsváltó számban állhatott a dobogó legfelső fokára, míg 50 méter gyors, 100 méter gyors, 50 méter pillangó és a 4-szer 50 méteres vegyesváltóban ezüstérmet szerzett.

Rákhely Zsolt csontvelő-transzplantált, több mint 32 éve szolgáló rendőr alezredes. Kisgyermekkora óta több sportágban is kipróbálta magát, kosárlabdázott, vízilabdázott, majd atlétikázott és triatlonozott is. 2010-ben diagnosztizálták betegségét, melyet követően több beavatkozáson is átesett, ám a sportot sosem adta fel. Kitartása eredményeiben is megmutatkozott az évek során. Az idei évben Gyulán és Csurgón senior úszóversenyen országos bajnoki címeket is szerzett.

A Magyarország által delegált csapat 10 sportágban képviseli hazánkat Lisszabonban, ahol több mint 25 európai ország sportolója versenyez. A válogatott legfiatalabb tagja 16, a legidősebb 72 éves.

Az idei Európa-bajnokság történelmi jelentőségű, mivel ez az első alkalom, hogy a két európai szervátültetett-sportszövetség, az Európai Transzplantáltak és Dializáltak Sportszövetsége (ETDSF) és az Európai Szív- és Tüdőtranszplantáltak Szövetsége (EHLTF) összefognak, együttműködnek a rendezvény megszervezésében. Ez a partnerség kiváló lehetőséget teremt a szervátültetések életmentő hatásának népszerűsítésére, és elősegíti a nemzetközi együttműködést a szervátültetett sportolók támogatásában. – olvasható a Szövetség honlapján.

A magyar szervátültetettek szereplése a hazai sportélet és az egész társadalom számára inspiráló lehet, hiszen a csapat kiemelkedő teljesítménye kiváló alkalom, hogy felhívja a figyelmet az emberi kitartásra és az élet szeretetére.