Hiányposztra igazolt a Rákóczi, ugyanis két belső védő is távozott a csapattól: Gál Mátyás, családi okok miatt Budaörsön folytatja pályafutását, míg Harsányi Dánielnek sikerült szakmailag előre lépnie, hiszen az NB II.-es Tatabányához igazolt. Így erre a posztra mindenképp igazolniuk kellett a zöld-fehéreknek, akik több játékost is kipróbáltak, s végül Nagy Máté mellett döntöttek.

A jelenleg 22 esztendős labdarúgó Pakson kezdett futballozni, ahol végigjárta a ranglétrát az utánpótlásban, az NB III.-ban szereplő második csapatban is pályára lépett, azonban igazán a 2021/2022-es idényben kóstolt bele a felnőtt futball világába, az akkor harmadik ligás Gerjeni SK színeiben. Az elmúlt két idényt a PTE-PEAC csapatában töltötte, ahol a védelem oszlopának számított. A 2022/2023-as évadban 25, míg a következőben 24 NB III.-as meccsen lépett pályára.

– A társak az első perctől kezdve befogadtak, a körülmények tökéletesek, örülök, hogy egy nagy múltú klubhoz kerültem – mondta Nagy Máté. – A Slaven Belupo II. elleni edzőmeccsen jól éreztem magam a pályán, önbizalommal telve, felszabadultan tudtam játszani, egyáltalán nem éreztem, hogy először játszom együtt a többiekkel. Ráadásul a csapat játékstílusa is nagyon szimpatikus számomra.

– A személyes célom, hogy minél többet fejlődjek egyénileg és minél több lehetőséget kapjak – tette hozzá a belső védő. – A csapatot pedig a legjobb tudásom szerint szeretném segíteni abban, hogy minél több meccset nyerjen meg. Örülök, hogy magasabb célokért küzdhetek, hiszen eddig csak bent maradásért harcoltam a csapataimmal.