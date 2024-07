A táborba alapvetően ötven helyet hirdettek meg a szervezők, ami idén is rekord gyorsan betelt, ám megbetegedések és családi elfoglaltságok miatt végül mégsem volt teljes a létszám. A tábor egy héten át tartott, hétfőtől péntekig napközis jelleggel, azaz reggel nyolctól délután négyig.

– Idén is volt olyan kislány, aki még versenysport szerűen nem röpladbázik, de hamarosan csatlakozik majd hozzánk a KASI-ba. Alapvetően ötven fős táborra van kapacitásunk, így amikor ezt meghirdetjük, akkor az a KASI-s berkeken belül pár nap alatt be is telik. Utána várólistát hozunk létre, így ha időben van visszamondás, akkor esetleg még be lehet kerülni. Természetesen ha jön külsős megkeresés azt nem utasítjuk vissza, de alapvetően azért nem szoktuk városszerte hirdetni a táborunkat, mert a létszám nagyon hamar összegyűlik.

Szabó Dávidtól azt is megtudtuk, hogy valószínüleg több túrnusra is lenne igény, ám kapacitás hiányában egyelőre csak egy táborhetet tudnak bevállalni, de ez a jövőben változhat.