A montenegrói Európa-bajnokságra készülő nemzeti válogatott felkészülésének részeként lépett pályára a NEKA sportcsarnokában. Az Izland elleni verség után Iránt öt, amíg z utolsó fordulóban Szlovéniát egy góllal verte a magyar csapat.

Magyarország–Irán 29–24 (15–11)

NEKA Sportcsarnok, 100 néző. V.: Csányi T., Tóth D.

Magyarország: Balogh Á., Várady-Szabó (kapusok) – Sajben 1, Németh B. 1, Apró, Szabó L. 2, Sikler 1, Eklemovic 4, Szökrényes 1, Kucsera 3, Gáncs-Pető 1, Fülöp 1, Racskó 3, Hoffmann 4, Fazekas 5 (1), Vincze, Mészáros 2, Furka. Szövetségi edző: Gulyás István.

Hétméteresek: 2/1, ill. 2/2.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc.

Magyarország–Szlovénia 34–33 (19–15)

NEKA Sportcsarnok. V.: Hász B., Sörös Cs.

Magyarország: Balogh Á., Várad-Szabó (kapusok) – Németh B. 2, Apró 8, Szabó L. 1, Sikler, Eklemovic 4, Kovács B. 4, Szökrényes 1, Kucsera 1, Gáncs-Pető 1, Fülöp 1, Racskó 3, Hoffmann 3, Fazekas 1, Vincze, Mészáros 1, Zakor 3. Szövetségi edző: Gulyás István.

Hétméteresek: 4/4, ill. 4/2.

Kiállítások: 8, illetve 2 perc.

Mestermérleg

Gulyás István: – Összességében elégedettek lehetünk. A torna alatt szépen fejlődő tendenciát mutatott a csapat, a végére pedig már kirajzolódott a fejlődés. Irán ellen voltak még hibák, amiket javítanunk kell az Európa-bajnoki rajtra, hiszen az izraeliek ellen kezdünk majd. Ők Iránhoz hasonló játékstílust képviselnek, alacsonyak, gyorsak, sokat cseleznek és sokat futnak. De ellenük is kézbe tudtuk tartani a mérkőzést és ez az eredményen is látszott. A szlovénok elleni mérkőzés már biztató jeleket mutatott, kezdtünk jobb formába jönni. Sikerült gyorsulni egy kicsit és egységben is jobb képet mutatott a csapat. Kifejezetten pipás, küzdelmes hangulatú mérkőzés volt, magasabb vérmérsékletű ellenfél ellen, de fel tudtuk venni a versenyt és győzni tudtunk. Ez mindenképp pozitív hozadéka volt a hétvégének, de a legfontosabb az volt, hogy mindenki akire számítunk, közel hasonló játékpercet kapott, kisebb nagyobb különbséggel. Ezzel elértük a tervezett célt, hogy mindenki tudjon fejlődni. Hasznos volt ez a torna felkészülés szempontjából.