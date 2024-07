Sporttábor Idén negyedik alkalommal szervezett diákolimpiai tábort a Somogy Megyei Diáksport Szövetség Kaposváron. Egész héten tartalmas programokkal tölthették a szünidőt a mozgásra vágyó diákok a Munkácsy Mihály Gimnázium tornacsarnokában.

– A résztvevőket az 1–4. osztályos korosztályból várták a szervezők. Ebben a korban még nem dől el a sportágválasztás, ezért tartották fontosnak, hogy a kisiskolásokat szólítsák meg a programmal – fogalmazott Rózsáné Ősz Márta, az SMDSZ vármegyei titkára. A testnevelők a táborzáráskor tájékoztatást is adtak a szülőknek, hogy milyen mozgásformát javasolnak a gyermekeknek, segítve a jövőbeni sportágválasztást.

Idén ötven fő részvételével zajlott a rendezvény, ahol a sport mellett az egészséges életmód is fókuszba került. Rózsáné Ősz Márta a tábor szervezőjeként lapunknak elmondta, sok sportágat érintettek játékos jelleggel, amellyel a gyermekek nem találkozhatnak a testnevelésórákon a mindennapokban. A résztvevők különleges formában ismerhették meg a diákolimpiai sportágakat. Ilyen volt az ülő röplabda vagy a footgolf, de a szabadtéri vízipisztolyos számháború is nagy élményt nyújtott a kicsiknek a Berzsenyi parkban. A tábor két éve életmódprogrammal is kiegészült. Az idei évben gyümölcsökből szobrokat készítettek a résztvevők, amelyeket utána el is fogyaszthattak. A sportolás élményét fesztiváljellegű légkörben igyekeztek megvalósítani a szervezők, hogy a mozgás örömét minden diák élményként vihesse magával.