A tavalyi évhez hasonlóan a rendezvény kiemelt vendége Jakabfi Zsanett, válogatott magyar labdarúgó, az első BL-győztes magyar női futballista volt, aki utoljára a német VfL Wolfsburg csapatát erősítette.

Berkesné Mihály Mária, szervező kiemelte: – Az idei évben is sokan elfogadták a meghívást. Szervezőként kiemelt célunk volt, hogy minél többet mozogjanak a fiatalok. Nagyon örülünk, hogy Zsanett idén is csatlakozott hozzánk. Az ő pályafutása, hozzáállása és kitartása példaértékű lehet a fiatalok számára. Zsanett saját felajánlása mellett a magyar női válogatott dedikált mezét is felajánlotta licitálásra, ezzel is támogatva a rendezvényt, és így a somogyvári gyermekeket.

A családi sportnapon Jakabfi Zsanett elmondta:

– A szervezőkkel közösen a jótékonyság mellett fontosnak tartották, hogy a gyerekeket közelebb hozzák a sporthoz kiragadva őket e hétköznapokból.

A hazai női labdarúgás kiemelkedő alakjaként a sportág kapcsán hozzátette:

– A női utánpótlásban sokat kéne fejlődni. Azért jó egy ilyen rendezvény, mert nagyon fiatal korosztályt, ovisokat és kisiskolásokat is megszólít. Ez fontos – különösen a lányoknál – hiszen minél előbb kezdenek sportolni a gyerekek, annál nagyobb az esély, hogy több tehetséges lány futballistát fedezzen fel a sportág. Jelenleg még nincs koncepció, nincs országosan lefedve a női utánpótlás. Lenne kereslet a kislányok körében, de jelenleg még nem nagyon van lehetőség, hogy felmérjék a fiatal tehetségeket, ami után az országos bajnokságot, az U válogatottat és a felnőtt nemzeti együttest is erősíteni lehet.

Jakabfi Somogyváron töltötte gyermekkorát, így örült a lehetőségnek, hogy segíthet a helyi közösségnek. Szeret együttműködni szociális eseményeken is. Az aktív sportot abbahagyta, jelenleg egy ügyvédi irodában adminisztratív munkakörben dolgozik, van egy kutyája is, akivel rengeteget foglalkozik. A labdarúgástól azonban nem szakadt el végleg. Jelenleg a 35 éves nők ligájában Németországban, Berlinben játszik, ahol a közeljövőbe kezdődik a bajnokság. Egy héten egyszer edz és egyszer játszik mérkőzést a csapattal.