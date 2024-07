A válogatott center, Hárai Balázs után bejelentette második nyári érkezőjét a Kaposvári VK, amely leigazolta Pellei Kristófot, aki Szentesen kezdett el vízilabdázni. Az utánpótlásban eltöltött évek után stabil tagja volt az otthon midig erős Csongrád-Csanád vármegyei gárdának, melyet 2014-től egészen 2022-ig erősítette. A jelenleg 25 esztendős pólós ezt követően Pécsre igazolt, a következő idénytől pedig már a kaposváriakat erősíti, így újra testvérével, Frankkal játszhat egy csapatban.

– Sokat számított, hogy a testvérem is itt játszik – nyilatkozta a kapospolo.hu-nak Pellei Kristóf. – Ismerem a csapat nagy részét, ezek adták a döntésem alapját. Nagyon várom már, hogy újra a testvéremmel szerepelhetek egy csapatban, hiszen eddig olyan klubokban játszottunk, melyek egymás riválisai voltak, mint a Kaposvár és a Pécs, illetve a Szeged és a Szentes. Szerencsére most úgy alakult, hogy megint együtt játszhatunk.

A 25 esztendős vízilabdázó mindenképpen szeretne előrébb lépni a kaposváriakkal a tabellán.

– Mindig is pozitív kép élt bennem a klubról, a körülmények jók, szép az új uszoda, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok – tette hozzá Pellei Kristóf. – Tavaly is szintet lépett a csapat, de úgy érzem, hogy az előttünk álló idényben is feljebb tudunk lépni a tabellán. Ezért fogunk küzdeni minden egyes mérkőzésen.