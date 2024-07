– Ilyenkor fel kell újra venni a ritmust, mindenki nyaralásból érkezik. Persze végeztünk egyéni edzéseket, de ez nem hasonlítható össze azzal a terheléssel, amit a felkészülési időszak első hetében kapunk. Elképesztően meleg van odakint, a Kaposvár Aréna azonban remekül klimatizált. Az egész csarnok a mienk, így nem kell senkihez sem igazodnunk, a saját ritmusunkban edzhetünk és készülhetünk – nyitotta gondolatait Kiss Gréta, a német VC Wiesbaden szélső ütője, aki a közelmúlt eseményeiről és a célokról is beszélt – Muszáj túllépnünk azon, ami a Nemzetek Ligájában történt, ez mindig benne van a sportban. Leültünk és sokat beszélgettünk erről az egész szituációról, a döntésről, amit el kellett fogadnunk és a Finnország elleni vereségről is. Úgy gondolom, hogy sokat tanultunk ebből az egészből, és ha legközelebb ilyen helyzetbe kerülünk, akkor bízom benne, hogy tudunk majd másként reagálni. Jelenleg ezerrel dolgozunk és jó a hangulat. Dániát mindenképp szeretnénk a lehető legsimábban megverni és úgy gondolom, hogy Belgium ellen is van esélyünk. A játékuk egyetlen egy nagyon jó támadóra épül, el kell majd döntenünk, hogy őt szeretnénk hatástalanítani, vagy a többiekre koncentrálunk. Ha győzni nem is tudunk ellenük, de szetteket és pontot rabolhatunk, aminek a selejtező végkimenetelét tekintve fontos szerepe lehet, hiszen a csoportelsők mellett az öt legjobb csoportmásodik is kijut az Európa-bajnokságra.

Játékoskeret

Magyar női röplabda válogatott: Tóth Fruzsina (Fatum Nyíregyháza - liberó), Lászlop Alexandra (Fatum Nyíregyháza - center), Glemboczki Zóra (Vasas Óbuda - szélső ütő), Kertész Petra (Swietalsky Békéscsaba - liberó), Kiss Gréta (VC Wiesbaden, német - szélső ütő), Kiss Lilla (Vasas Óbuda - szélső ütő), Ambrosio Melanie (UTE Budapest - center), Németh Anett (Perugia Black Angels, olasz - feladó-átló), Erőss Mirtill (Vasas Óbuda - feladó-átló), Jámbor Cecília (UTE Budapest - szélső ütő), Radnai Luca (UNC A&T, USA - center), Szedmák Réka (Dinamo Bucuresti - szélső ütő), Baksa Panna (UTE Budapest - liberó), Petrenkó Brigitta (VC Kanti Schaffhausen, svájci - feladó), Tóth Sára (Vasas Óbuda - feladó), Kump Alíz (Fatum Nyíregyháza - denter), Hollósi Dóra (DVTK Ongropack - center). Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini.

Menetrend

A kaposvári edzőtábor után, egészen az Európa-bajnoki selejtezőkig a Magyar Labdarúgó Szövetség edzőközpontjában, Telkiben lesz a válogatott bázisa, mely több külföldi kitérőt is tesz: Július 24-26-ig Balázsfán tartózkodik Alessandro Chiappini csapata, mely augusztus 1-3-ig Ljubjanában készül. Előbbi helyszínen Románia, utóbbin pedig Szlovénia lesz az ellenfél. A felkészülési hajrában, augusztus 10-12-ig Maribor lesz a helyszín, a főpróbát pedig Horvátország ellen tartja a magyar válogatott, mely az említett csapatok mindegyikével többször is megmérkőzik.