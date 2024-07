A nemzeti versenyszámban közel 30 induló volt, ahol a nemzetközi számban győzedelmeskedők mellett bárki indulhatott korosztályra és nemre tekintet nélkül. A bajnokság lényege, hogy a nemzetközi versenyszámokkal ellentétben a céltárgy mérete és sebessége változatlan, de a kevesek által elérhető professzionális ruházat és technikai felszereltség nyújtotta előnyöket kizárják. Így a sportolók egyéni tudása, képessége nagyjából azonos technikai feltételek mellett ebben a versenyszámban is összemérhető. Ezzel a szövetség nem titkolt célja, hogy minél szélesebb körben népszerűsítse a sportágat.

Az Élménylőtér Sportlövő Egyesület 4 fővel indult a versenyen egyéniben és csapatban is. A csapat (Kontor Norbert és Rekettye László) nemzetközi számokban két harmadik helyet szerzett, egyéniben Lipcsik István bizonyult a legjobbnak a felnőttek között, aki a korábbi években már többször is megnyerte ezt a számot, 2022-ben és 2023-ban viszont "csak" dobogós lett. Idén azonban visszahódította a bajnoki címet.

Lipcsik István versenyszereplésükkel kapcsolatban elmondta:

– a versenyen az élvonallal versenyeztek, így nagyon elégedettek az eredménnyel, hiszen a kitűzött célt is sikerült túlteljesíteni. Egyéniben mindenképpen örül a győzelmének, amely a rekkenő hőség ellenére rendkívüli koncentrációt igényelt. A bajnokságra saját terepen, Somogyaszalóban készültek ahol egy légfegyveres és tűzfegyveres lőtér is van.

Egy kis pihenő után folytatódik a versenyprogram a céllövészetben is. Felkészülésként 2-3 rávezető verseny után a következő nagy megmérettetés ősszel a légfegyveres országos bajnokság lesz. Az Élménylőtér SE versenyzőinek célja, hogy az itt elért eredményekhez hasonló helyezéseket érjenek el csapatban és egyénileg egyaránt.

Lipcsik István az somogyaszalói Élménylőtér SE elnöke és edző 10 éves kora óta lő és versenyez. Különböző sportlövészeti ágakban próbálta ki magát. Gyerekként légfegyverrel kezdte, 14 éves korától a céllövészetben próbálta ki magát. Később koronglövőként csúcskategóriában Igali Diánával is együtt versenyzett és négy országos bajnoki címet is megnyert. 2013 óta lő futó célt. A korábbi években többször is országos bajnok lett. Az elmúlt két évben csak dobogós helyezést ért el, idén azonban ismét a dobogó legfelső fokára állhatott.