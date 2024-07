A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola öt versenyzője vett részt a szegedi országos bajnokságon, ahol ketten is rajthoz álltak a 7,5 kilométeres versenytávon. A körülmények igencsak nehezek voltak, hiszen a napon 38 fok, míg a víz hőmérséklete helyenként elérte a harminc fokot. Győrffy Lili Anna és Bögözi Hunor azonban kiválóan gazdálkodott az energiájával, hiszen utóbbi a meglepetést jelentő hatodik helyen ért célba, míg Lili újra beúszta magát a válogatottba, ugyanis a verseny végén felállhatott a dobogó második fokára. A rövidebb, 1500 méteres távon ugyancsak ezüstérmet szerzett Győrffy Lili, ami egyben azt is jelentette a fiatal sportoló számára, hogy ebben az évben is bekerült a válogatottba. A jelenleg a Virovecz Richárd és Hajdu Sándor edzette, korábban az 1.MCM-Diamant Adorjánban versenyző sportoló a Desedában készült fel a szegedi országos bajnokságra.

A marcali NivoMed Egyesület sportolójának, Horváth Zsófiának ezúttal nem sikerült a legjobb tízben végeznie.

Eredmények: