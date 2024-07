Fotó: Lang Róbert

– Voltak és lesznek is mélypontok ebben az időszakban, de igyekszem pozitív maradni – tette hozzá. – Remélem, hogy a srácok jól szerepelnek majd a bajnokságban, hiszen úgy könnyebb lenne elviselni, hogy nem lehetek velük ott a pályán. A baráti társaságomból többeknek is volt hasonló sérülése, rengeteg hasznos tanácsok kapok tőlük, köztük Nagy Krisztiántól (a Kecskeméti TE NB I.-es csapatának középpályása – a szerk.) is, akinek az egész tavalyi idénye erre ment rá. Tudom, jó kezekben vagyok, bízom abban, hogy minél előbb fel tudok épülni. Egy sérülés sosem jön jókor, de így még fájóbb, hogy a csapat éppen felfelé ívelő szakaszban van.

A támadó reméli, hogy a téli felkészülésre teljesen felépül majd és újra nevelőegyesülete segítségére tud lenni. Hampuk Ádám története jól példázza a sportolók által megélt fizikai és mentális kihívásokat egy sérülés után. A sport iránti elkötelezettsége és kitartása azonban mindig előre viszi őt.