A csütörtöki napon az U17-es fiúk versenye extra futammal nőtt, miután az előző nap egyik futamát törölni kellett. Jancsó Kristóf, aki az U17-es fiúk között versenyzett, a harmadik napon egy kisebb hibát követően visszaesett, de azóta tovább feljutott.

– Bár az erős szél nem az én elemem, izgalmas volt a verseny, és remélem, a pénteki enyhébb körülmények között még jobban teljesítettek – osztotta meg Kristóf.

A magyar csapat egyik kiemelkedő teljesítményét Gerlits Kristóf nyújtotta, aki a Techno Plus kategóriában a hatodik, az U19-esek között pedig a helyen áll. Az U13-asok között Körtvélyesi Antal is kitűnt, aki kisebb, 5.0-s vitorlával vitorlázik, de így is a negyedik helyen áll.